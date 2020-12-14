https://ria.ru/20201214/dogovor-1589228826.html

Россия потребовала гарантий защиты данных по Договору об открытом небе

Россия потребовала гарантий защиты данных по Договору об открытом небе

В условиях выхода США из Договора по открытому небу требуется, чтобы его участники письменно подтвердили обязательство гарантировать конфиденциальность данных,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:42

2020-12-14T22:42

2020-12-14T22:42

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

сша

в мире

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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. В условиях выхода США из Договора по открытому небу требуется, чтобы его участники письменно подтвердили обязательство гарантировать конфиденциальность данных, полученных в ходе наблюдательных полётов, заявили в делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями."На финальном заседании 83-й сессии ККОН (Консультативная комиссия по открытому небу - ред.) росделегация вновь обратила внимание на проблему защиты данных, полученных в ходе наблюдательных полётов. В условиях выхода США из ДОН требуется, чтобы участники письменно подтвердили обязательство гарантировать их конфиденциальность", - говорится в официальном Twitter российской делегации.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора делает это соглашение нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201122/don-1585827031.html

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