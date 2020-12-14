https://ria.ru/20201214/derevnya-1588806309.html

Поминаевка звали. Будни деревни, где осталась всего одна жительница

Поминаевка звали. Будни деревни, где осталась всего одна жительница

В 220 километрах от Пензы, в селе Поминаевка, стоит дом. Небольшой, ухоженный, кирпичный, с новенькой красной черепицей — и единственный жилой. Но вокруг нет... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:00

2020-12-14T08:00

2020-12-14T11:45

память

пенсионеры

благоустройство

пенза

пензенская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588811994_0:158:1680:1103_1920x0_80_0_0_263eea86c16c9f7a96e018c52721fbb9.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В 220 километрах от Пензы, в селе Поминаевка, стоит дом. Небольшой, ухоженный, кирпичный, с новенькой красной черепицей — и единственный жилой. Но вокруг нет атмосферы заброшенности: зимой почищены дороги, летом перед соседскими заборами скошена трава. Расставлены таблички с именами деревенских мужчин, погибших в Великую Отечественную, на месте, где была школа, — деревянная парта, перед ней — доска с фотографиями тех, кто когда-то учился, взрослел, растил детей в Поминаевке, а потом уехал навсегда. Все это — благодаря Владимиру Лидину, сыну Татьяны Николаевны, последней жительницы вымершего села. Школа и запах магазинной селедкиИсторию своего рода 61-летний Владимир Лидин может проследить до прадедов, дальше нить теряется. "В 1931-м дедушка хоронил отца — тогда был голод страшный. Сам копал могилу и гроб на тележке вез, больше некому было. У него на руках остались младший брат и три сестры. За это испытание ему Бог дал выжить на войне. Он участвовал в Финской — был связистом, с катушкой бегал. Потом так же, с катушкой, прошел Великую Отечественную, до Польши, вернулся ефрейтором". До войны, рассказывает Владимир, в Поминаевке было 2700 жителей, на фронт призвали больше 300, погибли 109. "Была школа-восьмилетка. Ее купцы построили в начале прошлого века. Там еще моя бабушка училась — а она 1910 года рождения. В деревне была баня, мельница около реки стояла, работал клуб — иногда не помещались все желающие. Земли не хватало — из-за межевания соседи постоянно ссорились. Дерева — тоже, до сих пор помню, как дедушка какие-то гнилушки замазывал глиной, когда двор ремонтировал. Даже деревянные кресты с кладбища все сожгли, когда стало невмоготу: мужчин не было, а бабы выживали как могли. Это сейчас там все заросло — руби не хочу. В те времена жизнь бурлила. У всех — скот, огороды. Там чернозем: дедушка втыкал в землю отрезанную ветку, и она росла. По лугам ходила скотина, было триста коров у жителей и пятьсот голов на ферме, а еще тысяча мясных бычков. Летом каждый день резали по бычку, чтобы кормить рабочих".В 1960-е население значительно сократилось, но деревня была жива. Владимир помнит, как первоклассником не хотел идти в школу — боялся. Помнит и запах селедки в сельском магазине. Сейчас — ни магазина, ни школы. "В 90-е люди поехали за лучшей жизнью. Сбежали поближе к магазинам — "цивилизации", как они говорили. Последними отбыли маргиналы — спившиеся, деградировавшие. Нормальные еще раньше перебрались к детям, там и умерли. Но некоторые приезжают на Троицу на кладбище. Плачут, говорят: "Зачем покинули?" Кое-кто готов был вернуться, но пустующие дома уже разграбили". "Собирал фотографии по заброшенным домам"Владимир давно живет в Москве, однако каждый отпуск проводит в Поминаевке, рядом с мамой. В один из таких приездов он стал свидетелем того, как сносили его школу. "Шел по улице — всегда любил прогуляться по деревне, тогда еще ничего не заросло. С удочкой — карасей наловил. Смотрю: стоит прицеп, шесть-семь рабочих разрушают школу. "Что вы делаете?" — "Местная администрация распорядилась, обращайтесь к ним". Обратился, сказали: "Кому она нужна?" Небось себе кто-то сделал гаражик из этого камня. У нас народ такой: проще было бы купить, но они разберут и возьмут б/у. Это в крови: стащить то, что плохо лежит. А может, просто от нашей бедности. Признаюсь честно, у меня была с собой фляжка коньяка, я ее сразу и выпил. Раньше в селе была еще одна школа, деревянная, в 90-е один чиновник своему приятелю или родственнику ее уступил для проживания. Тот напился и все спалил", — с горечью говорит Владимир. Он не мог видеть, как умирает родная деревня, и стал медленно, но верно бороться с запустением на этой земле. Начал с кладбища. "Поставил арку на входе, привел в порядок брошенные могилы, сделал таблички, прибрался, бульдозером вокруг все вычистил — мусора было немерено, лет пятьдесят никто этим не занимался. Нанял рабочих, чтобы кусты вырубили", — перечисляет Владимир. Потом на месте храма установил крест. Сподвиг его на это "тоскливый взгляд" матери — ей тоже было нелегко смотреть на запустение. "Она могла долго рассказывать про храм. Я человек эмоциональный и, хотя в Бога не верю, потому что бывший коммунист, считаю, что храмы — наше наследие, там дух и силу воли укрепляли прадедушки и прабабушки". Теперь в деревне — сплошь символы. Если на месте храма — крест, то там, где была школа, — парта и доска. На ней фотографии сельчан. Есть там разделы "Молодежь Поминаевки" — сейчас это люди в годах, "Поминаевские красавицы", а также "Бессмертный полк". "Для меня это особенно важно, у меня двое близких родственников погибли", — подчеркивает Владимир.Он ходил по брошенным домам, искал фотографии, мониторил в соцсетях — кто-то из уехавших или их детей публиковал портреты. Часть дали те, кто перебрался недалеко — в соседние деревни.Увековечивая память селян, Владимир не пытается их идеализировать. "Семья не без урода: кто-то разрушил церковь, кто-то кого-то убил, моего дедушку сильно покалечил местный житель, одного родственника погубили. Да, есть и негодяи, и хорошие люди — это наша история. Я общаюсь с односельчанами, они уже в возрасте, не могут приехать, но спрашивают, что с их домом — я им записываю видеоролики". "Никуда не уеду"Мы позвонили Татьяне Николаевне, последней жительнице деревни. Трубку сняла ее помощница. Она объяснила, что пожилой женщине — ей уже 88 лет — трудно разговаривать. Таким образом, биографию последней жительницы Поминаевки мы узнали от ее сына. Во время войны Таня, девочка-подросток, ухаживала за свиньями. Затем была уборщицей, кладовщиком. "Это профессия расстрельная. Воровство, пьянство. Мужики, что работали до нее, все в тюрьму попали, но не мама. Она сильная, волевая, сама себя сделала, детей воспитала одна — когда отец умер, мне было шесть, а брат младше на два года", — говорит Владимир. Был у Татьяны Николаевны и "третий сын" — умственно отсталый Виктор, о котором она заботилась с его четырнадцати лет, когда он осиротел. "У него с головой было плохо, хотя он блестяще играл в шахматы, память имел изумительную, но речь своеобразную — такой эзопов язык. Мама его опекала, следила, чтобы не обижали, — если бы не она, был бы совсем забитый. Последние годы он приходил к маме как на работу, помогал ей за птицами ухаживать, за огородом, а она его кормила. Это был предпоследний житель деревни — несколько лет назад брат с сестрой забрали его в город. Он уже умер". До сих пор Татьяна Николаевна с помощницей держат хозяйство: гусей, кур. Раньше водились и овцы. Сын, конечно, предлагал перебраться в город, но раз за разом слышал: "Я никуда не поеду". "Привозил ее в Москву, два дня прожила и говорит: "Хочу домой". И я ее понимаю. Глава администрации Башмаковского района нам помогает. Да, врачей в селе нет, но разве в большом городе все хорошо с медпомощью? У меня два товарища родителей похоронили. Один привез отца с сердцем — через две недели умер от ковида. Маму предлагали госпитализировать в Каменке, но там мест в палатах нет, пациенты лежат в коридорах. В результате я заплатил, чтобы ей ставили капельницы на дому", — говорит Лидин. "Ни на кого не рассчитываю"Владимир косит траву у заброшенных домов, поддерживает насыпную дорогу. Кое-кто соглашается помогать ему безвозмездно, другим он платит из своего кармана. Все в одиночку. Его дети не участвуют в возрождении деревни: один из сыновей — аллергик, он не появляется в Поминаевке, другой время от времени навещает бабушку летом. Село оживает только в день Троицкой родительской субботы, когда по традиции приходят на кладбище. "Бывает, до ста жителей приезжают, привозят внуков, правнуков, показывают, где что было. Это школа воспитания: люди хотя бы знают, где их предки обитали". Владимир спасает практически умершую деревню не только ради Татьяны Николаевны — "мама не вечная", но и для других жителей, которые хоть и уехали, однако посещают родные могилы. А еще ему просто нравится созидать. "У нас народ — потребитель: "Дайте, сделайте". И хочется показать, что я, простой смертный, который живет от получки до получки, могу что-то изменить. Смотрю на соседние деревни, они все ждут, что власть им что-то сделает — да не сделает!" — горячится он. Говорит, что рассчитывает только на себя. Насчет будущего Поминаевки иллюзий не строит. "Продлю жизнь или, может быть, агонию этой деревни. А вдруг она возродится, как птица-феникс", — мечтает Владимир. У него теперь новая задача: поставить памятник умирающей деревне. Он предполагает, что это будет простой грубый камень с чугунной табличкой. "Текст у меня уже был написан, но два дня лихорадочно пытаюсь его найти. Там будет коротко об истории Поминаевки, ее жителях и в конце — о моей маме". Пока на месте будущего обелиска — стенд со стихотворением "Поставьте памятник деревне".

пенза

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, пенсионеры, благоустройство, пенза, пензенская область, общество