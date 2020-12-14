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СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманске
СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманске
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, которые нанесли на здание церкви оскорбляющие чувства верующих надписи,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:32
2020-12-14T17:32
2020-12-14T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, которые нанесли на здание церкви оскорбляющие чувства верующих надписи, сообщило региональное СУСК РФ.Следователям удалось установить подозреваемых – ими оказались две девушки 18 и 16 лет, в их отношении возбудили дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний"."По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи баллона с краской нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную на входной дверью храма", - отметили в СК.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
https://ria.ru/20201114/veruyuschie-1584589489.html
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, мурманская область, происшествия