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СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманске
СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманске
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, которые нанесли на здание церкви оскорбляющие чувства верующих надписи,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:32
2020-12-14T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, которые нанесли на здание церкви оскорбляющие чувства верующих надписи, сообщило региональное СУСК РФ.Следователям удалось установить подозреваемых – ими оказались две девушки 18 и 16 лет, в их отношении возбудили дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний"."По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи баллона с краской нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную на входной дверью храма", - отметили в СК.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
https://ria.ru/20201114/veruyuschie-1584589489.html
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, мурманская область, происшествия

СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманске

17:32 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, которые нанесли на здание церкви оскорбляющие чувства верующих надписи, сообщило региональное СУСК РФ.
"В дневное время 20 ноября 2020 года в следственный орган поступило сообщение о том, что на стенах православного храма, расположенного по улице Дзержинского в поселке Умбе, нанесены надписи и рисунки, оскорбляющие чувства верующих", - пояснили в ведомстве.
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Следователям удалось установить подозреваемых – ими оказались две девушки 18 и 16 лет, в их отношении возбудили дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний".
"По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи баллона с краской нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную на входной дверью храма", - отметили в СК.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьМурманская областьПроисшествия
 
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