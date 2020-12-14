https://ria.ru/20201214/degtyarev-1589054805.html

Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту

Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в понедельник, что следственные органы займутся проверкой госконтракта на поставку компьютерного... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:18

2020-12-14T08:18

2020-12-14T15:55

михаил дегтярев

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в понедельник, что следственные органы займутся проверкой госконтракта на поставку компьютерного томографа для туберкулезного диспансера.По словам врио губернатора края, сравнив данные аналогичных контрактов в других регионах, а также опираясь на общедоступную информацию в интернете, власти пришли к выводу, что расходы на покупку томографа значительно завышены (его рыночная стоимость около 20 миллионов рублей)."Как и в случае с вездеходами, на первый взгляд, проверяющие от правительства Хабаровского края нарушений законодательства о госзакупках не выявили. Уже не раз заострял внимание руководителей министерств и ведомств региона на недопустимость завышения цен при закупках товаров, работ и услуг и неэффективного расходования бюджетных средств. По всем выявляемым фактам разбираться будут правоохранительные органы", — резюмировал Дегтярев.Ранее сообщалось, что в ноябре врио губернатора края обратил внимание следственных органов на закупку техники для хабаровских лесников. Одна и та же модель гусеничного вездехода ГАЗ-34039 в июне этого года стоила бюджету региона 3,9 миллиона рублей, а в сентябре уже 6,2 миллиона рублей. Проверка установила, что и в первом случае, у компании "Восток-УАЗ", и во втором случае с "Восток-ДВ" у фирм был один учредитель и один руководитель.

https://ria.ru/20201201/volontery-1587080122.html

хабаровский край

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михаил дегтярев, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), хабаровский край, политика