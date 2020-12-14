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Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в понедельник, что следственные органы займутся проверкой госконтракта на поставку компьютерного... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:18
2020-12-14T15:55
михаил дегтярев
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в понедельник, что следственные органы займутся проверкой госконтракта на поставку компьютерного томографа для туберкулезного диспансера.По словам врио губернатора края, сравнив данные аналогичных контрактов в других регионах, а также опираясь на общедоступную информацию в интернете, власти пришли к выводу, что расходы на покупку томографа значительно завышены (его рыночная стоимость около 20 миллионов рублей)."Как и в случае с вездеходами, на первый взгляд, проверяющие от правительства Хабаровского края нарушений законодательства о госзакупках не выявили. Уже не раз заострял внимание руководителей министерств и ведомств региона на недопустимость завышения цен при закупках товаров, работ и услуг и неэффективного расходования бюджетных средств. По всем выявляемым фактам разбираться будут правоохранительные органы", — резюмировал Дегтярев.Ранее сообщалось, что в ноябре врио губернатора края обратил внимание следственных органов на закупку техники для хабаровских лесников. Одна и та же модель гусеничного вездехода ГАЗ-34039 в июне этого года стоила бюджету региона 3,9 миллиона рублей, а в сентябре уже 6,2 миллиона рублей. Проверка установила, что и в первом случае, у компании "Восток-УАЗ", и во втором случае с "Восток-ДВ" у фирм был один учредитель и один руководитель.
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михаил дегтярев, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), хабаровский край, политика

Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту

08:18 14.12.2020 (обновлено: 15:55 14.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в понедельник, что следственные органы займутся проверкой госконтракта на поставку компьютерного томографа для туберкулезного диспансера.

"До сих пор контракт не исполнен. Материалы еще по одной сомнительной закупке направим в ближайшее время в СУ СК России по Хабаровскому краю для проведения проверки. В марте 2020 года КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края" разместило извещение о приобретении компьютерного томографа и его последующего ввода в эксплуатацию для строящегося туберкулезного диспансера. В апреле был заключен государственный контракт на сумму 34 миллиона рублей со сроком поставки 30 октября", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора края, сравнив данные аналогичных контрактов в других регионах, а также опираясь на общедоступную информацию в интернете, власти пришли к выводу, что расходы на покупку томографа значительно завышены (его рыночная стоимость около 20 миллионов рублей).
"Как и в случае с вездеходами, на первый взгляд, проверяющие от правительства Хабаровского края нарушений законодательства о госзакупках не выявили. Уже не раз заострял внимание руководителей министерств и ведомств региона на недопустимость завышения цен при закупках товаров, работ и услуг и неэффективного расходования бюджетных средств. По всем выявляемым фактам разбираться будут правоохранительные органы", — резюмировал Дегтярев.
Ранее сообщалось, что в ноябре врио губернатора края обратил внимание следственных органов на закупку техники для хабаровских лесников. Одна и та же модель гусеничного вездехода ГАЗ-34039 в июне этого года стоила бюджету региона 3,9 миллиона рублей, а в сентябре уже 6,2 миллиона рублей. Проверка установила, что и в первом случае, у компании "Восток-УАЗ", и во втором случае с "Восток-ДВ" у фирм был один учредитель и один руководитель.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Михаил ДегтяревГруппа ГАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Хабаровский крайПолитика
 
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