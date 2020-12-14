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Альфа-Групп открыл чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0
Альфа-Групп открыл чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0
Альфа-Банк совместно с "Билайн", X5 Retail Group и "АльфаСтрахование" открыли онлайн-чемпионат для российских специалистов по обработке и анализу больших данных РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:36
2020-12-14T13:36
альфа-банк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Альфа-Банк совместно с "Билайн", X5 Retail Group и "АльфаСтрахование" открыли онлайн-чемпионат для российских специалистов по обработке и анализу больших данных Alfa-Battle 2.0, сообщает банк. Соревнование с призовым фондом в 1 миллион рублей продлится 6 недель. Участникам предстоит выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп. По мнению управляющего директора Х5 Технологии Антона Мироненкова, конкурс позволит привлечь ярких специалистов в одну из самых быстроразвивающихся цифровых сфер и в крупнейшие компании рынка. "Такие конкурсы – это хорошая возможность для сотен талантливых ребят попробовать решить практические задачи, связанные с предиктивной аналитикой и анализом профиля клиента. Результатом состязаний могут стать передовые решения, которые способны изменить пользовательский опыт и жизнь миллионов людей по всей стране", - сказал он. В свою очередь, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд отметил, что команда Big Data и АИ в компании работает как Центр технологической экспертизы для всей группы VEON и внешних клиентов. "По итогам 3-го квартала 2020 года мы видим более чем двукратный рост выручки этого направления в корпоративном сегменте. Продолжающийся рост спроса на эффективность в условиях пандемии будет стимулировать дальнейшее развитие новых технологий в Билайн, поэтому наших сотрудников в 2021 году ждёт ещё больше интересных и перспективных проектов", - приводятся в сообщении его слова. Заместитель генерального директора "АльфаСтрахование" Сергей Савосин добавил, что для компании участие в AlfaBattle 2.0 важно, поскольку "создавать действительно страховой сервис будущего в настоящем в современном мире совершенно невозможно без сильной и эффективной команды разработчиков умных цифровых сервисов".
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика

Альфа-Групп открыл чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0

13:36 14.12.2020
 
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Альфа-Банк совместно с "Билайн", X5 Retail Group и "АльфаСтрахование" открыли онлайн-чемпионат для российских специалистов по обработке и анализу больших данных Alfa-Battle 2.0, сообщает банк.
Соревнование с призовым фондом в 1 миллион рублей продлится 6 недель. Участникам предстоит выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.
"Data Science – неотъемлемая часть работы Альфа-Банка. Наука о данных помогает нам принимать решения на всех уровнях, вплоть до оценки материальных рисков или маркетинговой оптимизации. Сегодня мы работаем над развитием эмоциональной нейросети. Она позволит определить без каких-либо опросов, нравится ли клиенту продукт или услуга. В Альфа-Банке всегда много амбициозных задач и мы ждем лучших ребят, чтобы вместе создавать лучший клиентский опыт на рынке", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Альфа-Банка, члена наблюдательного совета Альфа-Групп Владимира Верхошинского.
По мнению управляющего директора Х5 Технологии Антона Мироненкова, конкурс позволит привлечь ярких специалистов в одну из самых быстроразвивающихся цифровых сфер и в крупнейшие компании рынка. "Такие конкурсы – это хорошая возможность для сотен талантливых ребят попробовать решить практические задачи, связанные с предиктивной аналитикой и анализом профиля клиента. Результатом состязаний могут стать передовые решения, которые способны изменить пользовательский опыт и жизнь миллионов людей по всей стране", - сказал он.
В свою очередь, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд отметил, что команда Big Data и АИ в компании работает как Центр технологической экспертизы для всей группы VEON и внешних клиентов. "По итогам 3-го квартала 2020 года мы видим более чем двукратный рост выручки этого направления в корпоративном сегменте. Продолжающийся рост спроса на эффективность в условиях пандемии будет стимулировать дальнейшее развитие новых технологий в Билайн, поэтому наших сотрудников в 2021 году ждёт ещё больше интересных и перспективных проектов", - приводятся в сообщении его слова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
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Заместитель генерального директора "АльфаСтрахование" Сергей Савосин добавил, что для компании участие в AlfaBattle 2.0 важно, поскольку "создавать действительно страховой сервис будущего в настоящем в современном мире совершенно невозможно без сильной и эффективной команды разработчиков умных цифровых сервисов".
 
Альфа-банкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
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