https://ria.ru/20201214/birzha-1589069073.html

Индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел отметку 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел отметку 3300 пунктов

Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет и обновляет исторические высоты по индексу Мосбиржи на фоне нефти дороже 50 долларов за... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:35

2020-12-14T10:35

2020-12-14T10:35

россия

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет и обновляет исторические высоты по индексу Мосбиржи на фоне нефти дороже 50 долларов за баррель.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск растёт на 0,85%, до уровня 3304,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,11%, до 1428,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.Выше 3300 пунктов индекс Мосбиржи до понедельника еще не поднимался; РТС же обновляет максимум с февраля.Стоимость нефти растет на 1,1% по марке Brent, до 50,54 доллара за баррель.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, экономика