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Индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел отметку 3300 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел отметку 3300 пунктов
Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет и обновляет исторические высоты по индексу Мосбиржи на фоне нефти дороже 50 долларов за... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:35
2020-12-14T10:35
россия
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет и обновляет исторические высоты по индексу Мосбиржи на фоне нефти дороже 50 долларов за баррель.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск растёт на 0,85%, до уровня 3304,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,11%, до 1428,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.Выше 3300 пунктов индекс Мосбиржи до понедельника еще не поднимался; РТС же обновляет максимум с февраля.Стоимость нефти растет на 1,1% по марке Brent, до 50,54 доллара за баррель.
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россия, московская биржа, экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории преодолел отметку 3300 пунктов

10:35 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет и обновляет исторические высоты по индексу Мосбиржи на фоне нефти дороже 50 долларов за баррель.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск растёт на 0,85%, до уровня 3304,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,11%, до 1428,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Выше 3300 пунктов индекс Мосбиржи до понедельника еще не поднимался; РТС же обновляет максимум с февраля.
Стоимость нефти растет на 1,1% по марке Brent, до 50,54 доллара за баррель.
 
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