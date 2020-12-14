https://ria.ru/20201214/bayden-1589198350.html

В Вермонте выборщики проголосовали за Байдена

В Вермонте выборщики проголосовали за Байдена

Выборщики американского штата Вермонт в понедельник стали первыми, кто отдал свои голоса, все трое проголосовали за кандидата в президенты от Демократической... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:53

2020-12-14T18:53

2020-12-14T19:20

дональд трамп

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Выборщики американского штата Вермонт в понедельник стали первыми, кто отдал свои голоса, все трое проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post.Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но совсем окончательными они станут лишь 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить результаты голосования выборщиков.По предварительным данным СМИ, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

https://ria.ru/20201211/bayden-1588705145.html

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дональд трамп, джо байден, вермонт, сша, в мире