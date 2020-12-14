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В Вермонте выборщики проголосовали за Байдена
В Вермонте выборщики проголосовали за Байдена
Выборщики американского штата Вермонт в понедельник стали первыми, кто отдал свои голоса, все трое проголосовали за кандидата в президенты от Демократической... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:53
2020-12-14T18:53
2020-12-14T19:20
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Выборщики американского штата Вермонт в понедельник стали первыми, кто отдал свои голоса, все трое проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post.Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но совсем окончательными они станут лишь 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить результаты голосования выборщиков.По предварительным данным СМИ, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
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дональд трамп, джо байден, вермонт, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости.
Выборщики американского штата Вермонт
в понедельник стали первыми, кто отдал свои голоса, все трое проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена
, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post
.
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но совсем окончательными они станут лишь 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить результаты голосования выборщиков.
Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.
По предварительным данным СМИ, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа
. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.