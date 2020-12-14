https://ria.ru/20201214/bagazh-1589138011.html

Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили

Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили

Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:24

2020-12-14T15:24

2020-12-14T15:31

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что прокуратура в октябре провела проверку соответствия правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ООО "Авиакомпания "Победа" федеральным авиационным правилам.Ранее входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер сообщил, что увеличил допустимый размер багажа с 20 до 32 кг.

https://ria.ru/20201101/samolety-1582368262.html

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россия, победа (авиакомпания), новости - туризм