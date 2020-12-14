Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201214/bagazh-1589138011.html
Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили
Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили
Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:24
2020-12-14T15:31
туризм
россия
победа (авиакомпания)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566128533_0:296:2853:1901_1920x0_80_0_0_2ed87ef2e564238828064ee5e7774a15.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что прокуратура в октябре провела проверку соответствия правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ООО "Авиакомпания "Победа" федеральным авиационным правилам.Ранее входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер сообщил, что увеличил допустимый размер багажа с 20 до 32 кг.
https://ria.ru/20201101/samolety-1582368262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566128533_101:0:2636:1901_1920x0_80_0_0_6cef35d0957e53e6f3b67116bf8cc390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, победа (авиакомпания), новости - туризм

Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили

15:24 14.12.2020 (обновлено: 15:31 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокуратура в октябре провела проверку соответствия правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ООО "Авиакомпания "Победа" федеральным авиационным правилам.
"Правилами перевозки пассажиров и багажа авиакомпании запрещено перераспределение или суммирование веса в рамках нескольких мест багажа. В связи c этим указанные правила опротестованы прокурором. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа", - говорится в сообщении.
Ранее входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер сообщил, что увеличил допустимый размер багажа с 20 до 32 кг.
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 19:41Туризм
Названа главная ошибка пассажиров, летающих только с ручной кладью
 
ТуризмРоссияПобеда (авиакомпания)Новости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
16:19МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
16:14"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
16:11В Совфеде призвали активнее развивать космические программы
16:09Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
16:08В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния