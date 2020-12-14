Запрет "Победы" суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров отменили
15:24 14.12.2020 (обновлено: 15:31 14.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась отмены правила авиакомпании "Победа", по которому было запрещено суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокуратура в октябре провела проверку соответствия правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ООО "Авиакомпания "Победа" федеральным авиационным правилам.
"Правилами перевозки пассажиров и багажа авиакомпании запрещено перераспределение или суммирование веса в рамках нескольких мест багажа. В связи c этим указанные правила опротестованы прокурором. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа", - говорится в сообщении.
Ранее входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер сообщил, что увеличил допустимый размер багажа с 20 до 32 кг.