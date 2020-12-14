https://ria.ru/20201214/aviasoobschenie-1589056646.html

В Saxo Bank дали прогноз, когда восстановится авиасообщение в мире

В Saxo Bank дали прогноз, когда восстановится авиасообщение в мире

Восстановление международного авиасообщения начнется в первом квартале будущего года и к лету достигнет 70-80% "доковидных" объемов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:46

2020-12-14T08:46

2020-12-14T08:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

стин якобсен

новости - туризм

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восстановление международного авиасообщения начнется в первом квартале будущего года и к лету достигнет 70-80% "доковидных" объемов, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Медленное восстановление полетов начнется в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70-80% от прежних нормальных объемов. Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус", - считает собеседник агентства.Он прогнозирует, что привычный ранее образ жизни вернется лишь частично, например, путешествия на праздники."Однако думаю, что поездки по работе не достигнут прежнего уровня, компании будут их сокращать. Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернется вспять", - уверен Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" Saxo Bank.По его мнению, и компании, и сотрудники поняли, что нет необходимости ехать в офис, чтобы быть продуктивным. Более того, это не только экономит время и деньги на поездки, но и помогает повысить уровень жизни многих людей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/prognoz-1588171109.html

https://ria.ru/20201207/perelety-1587992771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стин якобсен, новости - туризм, в мире