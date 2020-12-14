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С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:04
2020-12-14T12:36
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
архангельская область
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он тоже будет с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний должны состояться шесть пусков.
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архангельская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), архангельская область

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

09:04 14.12.2020 (обновлено: 12:36 14.12.2020)
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.
Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.
Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он тоже будет с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний должны состояться шесть пусков.
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
08:00Инфографика
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
 
Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Архангельская область
 
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