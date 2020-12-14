https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589058048.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:04
2020-12-14T09:04
2020-12-14T12:36
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_488db0488d573a4f04cf0d00805845c8.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он тоже будет с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний должны состояться шесть пусков.
https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589029960.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_110:0:1177:800_1920x0_80_0_0_0861279cb64015f748d3760af45bf9fb.jpg
Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
2020-12-14T09:04
true
PT5M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), архангельская область
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В Архангельской области
с космодрома Плесецк
стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М"
и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.
Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области
и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.
Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он тоже будет с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний должны состояться шесть пусков.