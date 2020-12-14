https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589058048.html

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:04

2020-12-14T09:04

2020-12-14T12:36

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

архангельская область

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он тоже будет с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний должны состояться шесть пусков.

https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589029960.html

архангельская область

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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов. 2020-12-14T09:04 true PT5M16S

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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), архангельская область