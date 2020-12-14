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РИА Наука
https://ria.ru/20201214/angara-1589102188.html
"Роскосмос" заключил контракт для повышения грузоподъемности "Ангары"
"Роскосмос" заключил контракт для повышения грузоподъемности "Ангары"
"Роскосмос" заключил контракт на сумму свыше 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:09
2020-12-14T13:23
риа наука
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт на сумму свыше 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара", следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.Согласно материалам на госзакупках, контракт между "Роскосмосом" и Центром Хруничева на сумму 20,6 миллиарда рублей на создание КВТК был заключен 10 декабря. В ходе работы, которую планируется выполнить к декабрю 2025 года, предполагается изготовить макеты и опытные изделия, а также провести их испытания.КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" с космодромов Восточный и Плесецк.Сегодня с Плесецка был проведен второй в истории запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", которая отправила в космос макет спутника массой 2,4 тонны.Согласно представленной генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в мае 2019 года презентации, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201214/angara-1589067069.html
https://ria.ru/20201214/angara-1589088457.html
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космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

"Роскосмос" заключил контракт для повышения грузоподъемности "Ангары"

13:09 14.12.2020 (обновлено: 13:23 14.12.2020)
 
Запуск ракеты "Ангара-А5". Кадр видео
Запуск ракеты Ангара-А5. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт на сумму свыше 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара", следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:22Хочу стать космонавтом
Разработчик "Ангары" заявил о ее готовности к запуску спутников
Согласно материалам на госзакупках, контракт между "Роскосмосом" и Центром Хруничева на сумму 20,6 миллиарда рублей на создание КВТК был заключен 10 декабря. В ходе работы, которую планируется выполнить к декабрю 2025 года, предполагается изготовить макеты и опытные изделия, а также провести их испытания.
КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" с космодромов Восточный и Плесецк.
Сегодня с Плесецка был проведен второй в истории запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", которая отправила в космос макет спутника массой 2,4 тонны.
Кадры пуска Ангары-А5 с разных ракурсов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
12:35Хочу стать космонавтом
Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"
Согласно представленной генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в мае 2019 года презентации, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
 
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