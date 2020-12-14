https://ria.ru/20201214/angara-1589043395.html

Ракету "Ангара-А5" запустят второй раз за шесть лет

Ракету "Ангара-А5" запустят второй раз за шесть лет

Новую российскую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется запустить в понедельник утром с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщается... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T00:30

2020-12-14T00:30

2020-12-14T00:30

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Новую российскую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется запустить в понедельник утром с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщается на сайте администрации Колпашевского района Томской области со ссылкой на данные "Роскосмоса".На территории этого района упадут вторая ступень и головной обтекатель "Ангары"."Время пуска – 14 декабря 08 часов 50 минут, (время московское)", - говорится в сообщении администрации.Это будет второй старт тяжелой "Ангары" в рамках летных испытаний. Первый был проведен шесть лет назад – 23 декабря 2014 года.В этот раз, как и в прошлый, ракета отправится на орбиту с "болванкой" - макетом космического аппарата. Его предстоит доставить на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров над поверхностью планеты. Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, макет будет иметь массу 2,4 тонны. Это максимальная масса, которую может поднять "Ангара-А5" на эту высоту.Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, время полета ракеты составит 12,5 минут, после чего от третьей ступени "Ангары" отделится разгонный блок "Бриз-М" в связке с массо-габаритным макетом. Выведение груза на целевую орбиту займет около девяти часов. Сразу после имитации отделения макета космического аппарата "Бриз-М" в связке с ним отправятся на орбиту захоронения - туда, куда отправляют спутники после завершения их эксплуатации. На данной орбите они могут находиться тысячелетиями.Замена "Протону"Идея создания семейства экологически чистых ракет "Ангара", из модулей которых, как из конструктора, можно было бы собирать несколько типов ракет – легкую "Ангару-1.2" и тяжелую "Ангару-А5" (на заре проекта вариантов было больше, например, средняя "Ангара-А3", "Ангара-А7" повышенной грузоподъемности) – заключалась в том, чтобы избавить заказчика в лице Минобороны от "зоопарка" ракет – легких и токсичных "Космоса-3М" и "Циклона", экологичного, но украинского "Зенита", летающего с территории Казахстана токсичного "Протона", а также появившегося чуть позже конверсионного и тоже токсичного легкого "Рокота".Однако "рождение" "Ангары" затянулось на 21 год – с 1993 по 2014 год. По мнению гендиректора Центра Хруничева в 2005-2012 годах, а в 2009-2014 годах - генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов Владимира Нестерова, причиной такого длительного проектирования стало недостаточное финансирование."С 1993 по 2006 годы, то есть за первые 13 лет создания на "Ангару" было выделено менее 4% средств от необходимого. В 2006 году финансирование пошло нормально, и уже в августе 2009 года УРМ-1 (универсальный ракетный модуль для ракеты "Ангара" - ред.) в составе южнокорейской ракеты-носителя KSLV успешно начал летные испытания, и если бы не кризис 2009-2010 годов, то в 2011-2012 годах были бы начаты летные испытания КРК (космического ракетного комплекса – ред.) "Ангара" в Плесецке", - пишет он в книге "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания".Испытания было решено начать с пуска легкой версии ракеты. Сама ракета получила наименование "Ангара-1.2ПП", где "ПП" - "первый пуск". Он состоялся 9 июля 2014 года. Пуск прошел по суборбитальной траектории, головная часть ракеты упала на камчатском полигоне Кура. И только в конце того же года провели пуск тяжелой "Ангары".Суммарно с момента создания и до конца 2014 года с учетом двух успешно проведенных пусков ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5" проект обошелся стране в 111 миллиардов 986 миллионов рублей (в ценах 2014 года), посчитал Нестеров.Первая пошлаИзначально вторую тяжелую "Ангару" планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году.Первый старт тяжелой "Ангары" проведен 23 декабря 2014 года тоже ранним утром – в 8.57. Программа полета была аналогичной. Запущенный макет спутника до сих пор находится в космосе.Но после анализа полученных во время полета данных выяснилось, что грузоподъемность ракеты меньше, чем предполагалось. Как рассказал в сентябре 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости", тяжелая "Ангара" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны.Для специалистов это была не новость. Именно из-за несоответствия ракеты требованиям в свое время родилась идея создания модернизированной версии "Ангары" - "Ангары-А5М" с форсированными на 10% двигателями и облегченной конструкцией. Такой вариант ракеты выйдет с завода, как сообщал ранее РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов, только к концу 2024 года. В этом случае ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 27 тонн вместо 25. Сейчас грузоподъемность "Ангары-А5" с Плесецка такая же (22,3 тонны), как у "Протона" при пуске с более южного и более удобного для запуска спутников связи на геостационарную орбиту Байконура (22-23 тонны).Дальнейшие планыЛетные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, этот пуск тоже будет с макетом космического аппарата.Всего в рамках летных испытаний планировалось провести десять пусков, но в 2020 году стало известно, что их количество было сокращено до шести.

https://ria.ru/20201213/kosmos-1588964255.html

https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html

https://ria.ru/20201210/dudorov-1588462016.html

https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html

https://ria.ru/20201209/kosmos-1588515581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос