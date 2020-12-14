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Финансист дал совет, с какой суммой лучше не спешить на рынок акций
Финансист дал совет, с какой суммой лучше не спешить на рынок акций
На фондовом рынке сейчас наблюдается ажиотаж: за год на Московской бирже удвоилось количество открытых счетов. Начать инвестировать можно хоть с тысячи рублей — РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:11
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бкс мир инвестиций
россия
весь мир
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На фондовом рынке сейчас наблюдается ажиотаж: за год на Московской бирже удвоилось количество открытых счетов. Начать инвестировать можно хоть с тысячи рублей — эта сумма индивидуальна. Важно, чтобы вы не боялись ее потерять, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Дело в том, что рынок акций подразумевает не только высокий доход, но и немалый риск. Если начинающий инвестор оценивает, что может принять этот риск не более чем на пять тысяч рублей, эту сумму и нужно вкладывать. "Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала", — считает эксперт.Эта сумма может быть увеличена по мере получения опыта, однако в акции стоит вкладывать лишь незначительную часть инвестиций. К примеру, если сбережения консервативного инвестора составляют десять миллионов рублей, то именно в акции стоит вложить два миллиона — это часть портфеля, направленная на повышенный потенциальный доход. Конечно, все зависит от индивидуального инвестиционного портфеля и опыта.По словам Ревенко, при первом опыте инвестирования акции точно не стоит покупать тем, кто привлекает заемные средства. В этом случае лучше выбрать более консервативные инструменты. Клиенту следует понимать свой риск-профиль и трезво оценивать возможные убытки.
https://ria.ru/20201212/vklady-1588870375.html
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бкс мир инвестиций, россия, весь мир, московская биржа, экономика

Финансист дал совет, с какой суммой лучше не спешить на рынок акций

01:11 14.12.2020 (обновлено: 08:50 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка
Котировки фондового рынка - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На фондовом рынке сейчас наблюдается ажиотаж: за год на Московской бирже удвоилось количество открытых счетов. Начать инвестировать можно хоть с тысячи рублей — эта сумма индивидуальна. Важно, чтобы вы не боялись ее потерять, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.
Дело в том, что рынок акций подразумевает не только высокий доход, но и немалый риск. Если начинающий инвестор оценивает, что может принять этот риск не более чем на пять тысяч рублей, эту сумму и нужно вкладывать. "Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала", — считает эксперт.
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Эта сумма может быть увеличена по мере получения опыта, однако в акции стоит вкладывать лишь незначительную часть инвестиций. К примеру, если сбережения консервативного инвестора составляют десять миллионов рублей, то именно в акции стоит вложить два миллиона — это часть портфеля, направленная на повышенный потенциальный доход. Конечно, все зависит от индивидуального инвестиционного портфеля и опыта.
По словам Ревенко, при первом опыте инвестирования акции точно не стоит покупать тем, кто привлекает заемные средства. В этом случае лучше выбрать более консервативные инструменты. Клиенту следует понимать свой риск-профиль и трезво оценивать возможные убытки.
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