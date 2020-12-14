https://ria.ru/20201214/aktsii-1589044088.html

Финансист дал совет, с какой суммой лучше не спешить на рынок акций

Финансист дал совет, с какой суммой лучше не спешить на рынок акций

На фондовом рынке сейчас наблюдается ажиотаж: за год на Московской бирже удвоилось количество открытых счетов. Начать инвестировать можно хоть с тысячи рублей — РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T01:11

2020-12-14T01:11

2020-12-14T08:50

бкс мир инвестиций

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весь мир

московская биржа

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На фондовом рынке сейчас наблюдается ажиотаж: за год на Московской бирже удвоилось количество открытых счетов. Начать инвестировать можно хоть с тысячи рублей — эта сумма индивидуальна. Важно, чтобы вы не боялись ее потерять, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Дело в том, что рынок акций подразумевает не только высокий доход, но и немалый риск. Если начинающий инвестор оценивает, что может принять этот риск не более чем на пять тысяч рублей, эту сумму и нужно вкладывать. "Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала", — считает эксперт.Эта сумма может быть увеличена по мере получения опыта, однако в акции стоит вкладывать лишь незначительную часть инвестиций. К примеру, если сбережения консервативного инвестора составляют десять миллионов рублей, то именно в акции стоит вложить два миллиона — это часть портфеля, направленная на повышенный потенциальный доход. Конечно, все зависит от индивидуального инвестиционного портфеля и опыта.По словам Ревенко, при первом опыте инвестирования акции точно не стоит покупать тем, кто привлекает заемные средства. В этом случае лучше выбрать более консервативные инструменты. Клиенту следует понимать свой риск-профиль и трезво оценивать возможные убытки.

https://ria.ru/20201212/vklady-1588870375.html

https://ria.ru/20201209/stavka-1588238400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, россия, весь мир, московская биржа, экономика