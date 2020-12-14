https://ria.ru/20201214/agrarii-1589100347.html
На совещании у Путина не затрагивался вопрос о кредитах для аграриев
На совещании у Путина не затрагивался вопрос о кредитах для аграриев
Вопрос о стоимости кредитов для аграриев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, где обсуждались цены на продукты, не затрагивался, рассказал... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:04
2020-12-14T13:04
2020-12-14T13:04
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о стоимости кредитов для аграриев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, где обсуждались цены на продукты, не затрагивался, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этот вопрос на совещании не обсуждался", - ответил он на соответствующий вопрос."Вопрос стоимости кредитов не только для аграриев, но и для других участников экономической жизни страны, он постоянно ставится, постоянно поднимается. Этими вопросами занимается все-таки макрорегулятор, есть определенная финансовая реальность, в которой мы живем, существуют определенные программы субсидирования в различных областях, которые достаточно эффективно работают", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201209/agrarii-1588436920.html
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дмитрий песков, владимир путин, экономика