https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html

АЭС "Пакш" переходит на более эффективное российское ядерное топливо

АЭС "Пакш" переходит на более эффективное российское ядерное топливо

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор ее энергоблока №3 загружены первые топливные... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:53

2020-12-14T12:53

2020-12-14T12:53

ядерные технологии

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

венгрия

твэл

новости - ядерные технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/101526/44/1015264439_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_abf312e0462639927b6fc69fcd96d8a3.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор ее энергоблока №3 загружены первые топливные кассеты новой модификации, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ."В ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №3 венгерской АЭС "Пакш" в активную реактора ВВЭР-440 загружена партия свежего ядерного топлива, содержащая 18 топливных кассет новой модификации. Новое топливо будет внедряться на всех четырех действующих энергоблоках АЭС "Пакш", количество кассет новой модификации в подпитке будет постепенно увеличиваться", - говорится в сообщении.Разработка топлива новой модификации завершилась в нынешнем году в рамках контракта между ТВЭЛ и оператором АЭС "Пакш" компанией MVM Paks NPP Ltd.Как отмечается в сообщении, внедрение нового топлива "позволит оптимизировать водно-урановое отношение (соотношение массы воды и урана) в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков".Производство топлива для реакторов ВВЭР-440 ведется на предприятии ТВЭЛ "Машиностроительном заводе" в подмосковном городе Электростали."Переход на новое ядерное топливо – это возможность улучшить технические и экономические параметры эксплуатации атомных энергоблоков без значительных инвестиций. Мы активно занимаемся разработкой новых конструкций и модификаций топлива ВВЭР-440 для европейских АЭС", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении."Сейчас на разной стадии реализации находятся проекты нового топлива для финской АЭС "Ловииса", чешской АЭС "Дукованы", а также словацких АЭС "Моховце" и "Богунице". Несмотря на одну и ту же модель реактора, эти проекты довольно сильно различаются технически и концептуально, поскольку мы учитываем индивидуальные потребности и пожелания наших заказчиков", - добавила Никипелова.АЭС "Пакш" - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии совокупной установленной электрической мощностью 2000 МВт. Имеет в составе четыре типовых энергоблока с реакторами ВВЭР-440, поочередно введенных с 1982 по 1987 годы. В настоящее время АЭС "Пакш" является единственной в мире АЭС с реакторами ВВЭР-440, которые эксплуатируются в увеличенном 15-месячном топливном цикле. Атомная электростанция ежегодно производит порядка 15 миллиардов киловатт-часов - это около половины всей электроэнергии, вырабатываемой венгерской электрогенерацией. В 2018 году проект увеличения топливного цикла АЭС "Пакш" стал победителем европейского конкурса "Качество и инновации" (Quality Innovation Award) в номинации "Инновации крупных предприятий".

https://ria.ru/20200622/1573301388.html

https://ria.ru/20200826/rosatom-1576351847.html

https://ria.ru/20201015/eksperiment-1579824178.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, твэл, новости - ядерные технологии