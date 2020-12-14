Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html
АЭС "Пакш" переходит на более эффективное российское ядерное топливо
АЭС "Пакш" переходит на более эффективное российское ядерное топливо
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор ее энергоблока №3 загружены первые топливные... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:53
2020-12-14T12:53
ядерные технологии
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
твэл
новости - ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101526/44/1015264439_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_abf312e0462639927b6fc69fcd96d8a3.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор ее энергоблока №3 загружены первые топливные кассеты новой модификации, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ."В ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №3 венгерской АЭС "Пакш" в активную реактора ВВЭР-440 загружена партия свежего ядерного топлива, содержащая 18 топливных кассет новой модификации. Новое топливо будет внедряться на всех четырех действующих энергоблоках АЭС "Пакш", количество кассет новой модификации в подпитке будет постепенно увеличиваться", - говорится в сообщении.Разработка топлива новой модификации завершилась в нынешнем году в рамках контракта между ТВЭЛ и оператором АЭС "Пакш" компанией MVM Paks NPP Ltd.Как отмечается в сообщении, внедрение нового топлива "позволит оптимизировать водно-урановое отношение (соотношение массы воды и урана) в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков".Производство топлива для реакторов ВВЭР-440 ведется на предприятии ТВЭЛ "Машиностроительном заводе" в подмосковном городе Электростали."Переход на новое ядерное топливо – это возможность улучшить технические и экономические параметры эксплуатации атомных энергоблоков без значительных инвестиций. Мы активно занимаемся разработкой новых конструкций и модификаций топлива ВВЭР-440 для европейских АЭС", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении."Сейчас на разной стадии реализации находятся проекты нового топлива для финской АЭС "Ловииса", чешской АЭС "Дукованы", а также словацких АЭС "Моховце" и "Богунице". Несмотря на одну и ту же модель реактора, эти проекты довольно сильно различаются технически и концептуально, поскольку мы учитываем индивидуальные потребности и пожелания наших заказчиков", - добавила Никипелова.АЭС "Пакш" - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии совокупной установленной электрической мощностью 2000 МВт. Имеет в составе четыре типовых энергоблока с реакторами ВВЭР-440, поочередно введенных с 1982 по 1987 годы. В настоящее время АЭС "Пакш" является единственной в мире АЭС с реакторами ВВЭР-440, которые эксплуатируются в увеличенном 15-месячном топливном цикле. Атомная электростанция ежегодно производит порядка 15 миллиардов киловатт-часов - это около половины всей электроэнергии, вырабатываемой венгерской электрогенерацией. В 2018 году проект увеличения топливного цикла АЭС "Пакш" стал победителем европейского конкурса "Качество и инновации" (Quality Innovation Award) в номинации "Инновации крупных предприятий".
https://ria.ru/20200622/1573301388.html
https://ria.ru/20200826/rosatom-1576351847.html
https://ria.ru/20201015/eksperiment-1579824178.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/101526/44/1015264439_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e29af30186268a92dd29cb9a7a4bcc33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, твэл, новости - ядерные технологии

АЭС "Пакш" переходит на более эффективное российское ядерное топливо

12:53 14.12.2020
 
© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : АЭС "Пакш"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор ее энергоблока №3 загружены первые топливные кассеты новой модификации, сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
"В ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №3 венгерской АЭС "Пакш" в активную реактора ВВЭР-440 загружена партия свежего ядерного топлива, содержащая 18 топливных кассет новой модификации. Новое топливо будет внедряться на всех четырех действующих энергоблоках АЭС "Пакш", количество кассет новой модификации в подпитке будет постепенно увеличиваться", - говорится в сообщении.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 14:11
В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Разработка топлива новой модификации завершилась в нынешнем году в рамках контракта между ТВЭЛ и оператором АЭС "Пакш" компанией MVM Paks NPP Ltd.
Как отмечается в сообщении, внедрение нового топлива "позволит оптимизировать водно-урановое отношение (соотношение массы воды и урана) в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков".
Производство топлива для реакторов ВВЭР-440 ведется на предприятии ТВЭЛ "Машиностроительном заводе" в подмосковном городе Электростали.
"Переход на новое ядерное топливо – это возможность улучшить технические и экономические параметры эксплуатации атомных энергоблоков без значительных инвестиций. Мы активно занимаемся разработкой новых конструкций и модификаций топлива ВВЭР-440 для европейских АЭС", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 16:16Ядерные технологии
Росатом хочет экспортировать новое топливо для его "круговорота" на АЭС
"Сейчас на разной стадии реализации находятся проекты нового топлива для финской АЭС "Ловииса", чешской АЭС "Дукованы", а также словацких АЭС "Моховце" и "Богунице". Несмотря на одну и ту же модель реактора, эти проекты довольно сильно различаются технически и концептуально, поскольку мы учитываем индивидуальные потребности и пожелания наших заказчиков", - добавила Никипелова.
АЭС "Пакш" - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии совокупной установленной электрической мощностью 2000 МВт. Имеет в составе четыре типовых энергоблока с реакторами ВВЭР-440, поочередно введенных с 1982 по 1987 годы. В настоящее время АЭС "Пакш" является единственной в мире АЭС с реакторами ВВЭР-440, которые эксплуатируются в увеличенном 15-месячном топливном цикле. Атомная электростанция ежегодно производит порядка 15 миллиардов киловатт-часов - это около половины всей электроэнергии, вырабатываемой венгерской электрогенерацией. В 2018 году проект увеличения топливного цикла АЭС "Пакш" стал победителем европейского конкурса "Качество и инновации" (Quality Innovation Award) в номинации "Инновации крупных предприятий".
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:00
США поставят на Украине атомный эксперимент: кому стоит бояться
 
Ядерные технологииАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВенгрияТВЭЛНовости - Ядерные технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
16:19МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
16:14"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
16:11В Совфеде призвали активнее развивать космические программы
16:09Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
16:08В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
16:07Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии полного умопомрачения
Лента новостейМолния