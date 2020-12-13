Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/zavorotnyuk-1588962627.html
Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"
Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:16
2020-12-13T02:59
россия
анастасия заворотнюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_b5ae79d44523eee7566c27e9dd7bf238.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью.Он отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой."Я знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Знаете, по сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам, к победе", - заявил Манучаров.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому и что она проходит лечение.
https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_1a6f88474b42c704c3019c6645fa0ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анастасия заворотнюк, общество

Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"

01:16 13.12.2020 (обновлено: 02:59 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью.
Он отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой.
"Я знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Знаете, по сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам, к победе", - заявил Манучаров.
В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому и что она проходит лечение.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 15:26Шоубиз
"Настоящий боец": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
 
РоссияАнастасия ЗаворотнюкОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния