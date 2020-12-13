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Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"
Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:16
2020-12-13T01:16
2020-12-13T02:59
россия
анастасия заворотнюк
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью.Он отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой."Я знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Знаете, по сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам, к победе", - заявил Манучаров.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому и что она проходит лечение.
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россия, анастасия заворотнюк, общество
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк
, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ
о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью.
Он отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой.
"Я знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Знаете, по сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам, к победе", - заявил Манучаров.
В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому и что она проходит лечение.