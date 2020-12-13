https://ria.ru/20201213/zavorotnyuk-1588962627.html

Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"

Друг Заворотнюк рассказал о ее "самой главной победе"

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T01:16

2020-12-13T01:16

2020-12-13T02:59

россия

анастасия заворотнюк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_b5ae79d44523eee7566c27e9dd7bf238.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "самой главной победе" в борьбе с болезнью.Он отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой."Я знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Знаете, по сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам, к победе", - заявил Манучаров.В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому и что она проходит лечение.

https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия заворотнюк, общество