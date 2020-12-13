https://ria.ru/20201213/putin-1588990774.html

Путин заявил, что реагировать на повышение цен надо своевременно

Путин заявил, что реагировать на повышение цен надо своевременно

Реагировать на повышение цен надо своевременно, пандемия не имеет к этому отношения, это лишь усугубляет положение властей в глазах граждан, заявил президент РФ РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:43

2020-12-13T13:43

2020-12-13T13:43

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Реагировать на повышение цен надо своевременно, пандемия не имеет к этому отношения, это лишь усугубляет положение властей в глазах граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Реагировать надо своевременно, вот о чем речь! При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан", - сказал Путин на совещании с кабмином, запись была показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Он пояснил, что это происходит от того, что "рынок труда напрягается", количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством."При чем здесь пандемия-то? Что непонятно-то? Да всем понятно! И вам понятно, и мне понятно! ...Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться", - добавил президент.

https://ria.ru/20201213/maslo-1588990050.html

https://ria.ru/20201213/makarony-1588989551.html

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владимир путин, общество