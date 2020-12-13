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Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщается в Facebook музыканта. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T03:37
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщается в Facebook музыканта.Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод, где проработал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору.Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

03:37 13.12.2020
 
© AP Photo / Laura RobertsАмериканский кантри-музыкант Чарли Прайд
Американский кантри-музыкант Чарли Прайд - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Laura Roberts
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщается в Facebook музыканта.
"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за вызванных COVID-19 осложнений в возрасте 86 лет. Он был госпитализирован в конце ноября из-за симптомов COVID-19, и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу последних недель его команды врачей, он не смог победить вирус", - говорится в сообщении.
Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод, где проработал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору.
Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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