Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

2020-12-13T03:37

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщается в Facebook музыканта.Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод, где проработал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору.Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

