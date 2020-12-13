https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html
При пожаре в доме на Цветом бульваре в Москве погиб человек
При пожаре в доме на Цветом бульваре в Москве погиб человек
Пожар произошел в пятиэтажном доме в центре Москвы на площади 150 квадратных метров, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:39
2020-12-13T12:39
2020-12-13T16:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в центре Москвы на площади 150 квадратных метров, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС.Отмечается, что в 10.36 в воскресенье поступило сообщение о пожаре в столице на Цветном бульваре, дом 21, строение 6."Возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь частично ушел на чердак. 12.06 - локализация. Площадь пожара порядка 150 квадратных метров. Выведено 20 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.20 пожар был ликвидирован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия