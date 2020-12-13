https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html

При пожаре в доме на Цветом бульваре в Москве погиб человек

При пожаре в доме на Цветом бульваре в Москве погиб человек

Пожар произошел в пятиэтажном доме в центре Москвы на площади 150 квадратных метров, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:39

2020-12-13T12:39

2020-12-13T16:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в центре Москвы на площади 150 квадратных метров, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС.Отмечается, что в 10.36 в воскресенье поступило сообщение о пожаре в столице на Цветном бульваре, дом 21, строение 6."Возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь частично ушел на чердак. 12.06 - локализация. Площадь пожара порядка 150 квадратных метров. Выведено 20 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 12.20 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588687451.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия