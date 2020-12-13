https://ria.ru/20201213/moskva-1588978821.html
В Москве за сутки госпитализировали 1463 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1463 пациента с COVID-19
Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 447 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:07
2020-12-13T11:07
2020-12-13T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 447 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1463 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 447 человек", - рассказали в штабе.Уточняется, что 13,3% среди заболевших - дети, 41,3% - люди от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество