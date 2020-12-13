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https://ria.ru/20201213/lechenie-1589010379.html
Мурашко рассказал о лечении хронических больных, перенесших COVID-19
Мурашко рассказал о лечении хронических больных, перенесших COVID-19
Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19, в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии, заявил... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:40
2020-12-13T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19, в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Конечно, поражение легочной ткани - это особенно тяжелые поражения легочной ткани, в целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и, конечно же, той поддерживающей терапии, которую они получали", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Он уточнил, что, возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка лекарственной терапии, которую пациент принимал по своему основному заболеванию."В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии", - подчеркнул Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал о лечении хронических больных, перенесших COVID-19

16:40 13.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19, в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Конечно, поражение легочной ткани - это особенно тяжелые поражения легочной ткани, в целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и, конечно же, той поддерживающей терапии, которую они получали", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
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Он уточнил, что, возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка лекарственной терапии, которую пациент принимал по своему основному заболеванию.
"В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии", - подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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