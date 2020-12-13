https://ria.ru/20201213/lechenie-1589010379.html

Мурашко рассказал о лечении хронических больных, перенесших COVID-19

Мурашко рассказал о лечении хронических больных, перенесших COVID-19

Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19, в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии, заявил... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:40

2020-12-13T16:40

2020-12-13T16:40

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россия

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19, в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Конечно, поражение легочной ткани - это особенно тяжелые поражения легочной ткани, в целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и, конечно же, той поддерживающей терапии, которую они получали", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Он уточнил, что, возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка лекарственной терапии, которую пациент принимал по своему основному заболеванию."В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии", - подчеркнул Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588133325.html

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