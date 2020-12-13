https://ria.ru/20201213/korabli-1588824303.html

"Ушел на дно": что губит боевые корабли в мирное время

"Ушел на дно": что губит боевые корабли в мирное время

Дешевле и быстрее построить новый — американские специалисты изучили то, что осталось от универсального десантного корабля (УДК) "Боном Ричард", сгоревшего этим РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

арли берк

военно-морские силы сша

нато

f-35

норвегия

безопасность

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Дешевле и быстрее построить новый — американские специалисты изучили то, что осталось от универсального десантного корабля (УДК) "Боном Ричард", сгоревшего этим летом на базе ВМС в Сан-Диего. Командование решило его списать, поскольку выводы комиссии неутешительны: ремонт обошелся бы в 2,5-3,2 миллиарда долларов и растянулся бы на семь лет. Для сравнения: постройка корабля заняла всего три года и стоила полтора миллиарда. Человеческие ошибки в морском деле всегда обходятся очень дорого. Об этом и других недавних случаях, когда военные корабли погибали или получали повреждения не в бою, — в материале РИА Новости.Пожар на УДКПо военно-морским меркам "Боном Ричард" сравнительно молодой корабль: его приняли в состав флота в августе 1998-го. В базе УДК не застаивался — ходил в дальние походы, участвовал в учениях и маневрах. У экипажа было достаточно времени, чтобы хорошо узнать корабль. Боевое крещение состоялось в 2003-м во время вторжения американцев в Ирак. "Боном Ричард" высаживал морскую пехоту вместе с техникой и прикрывал ее с воздуха самолетами AV-8B Harrier II. Всего же за годы службы побывал во всех океанах планеты, кроме Северного Ледовитого.Однако погиб "Боном Ричард" отнюдь не героически. В июле 2020-го УДК встал в порт приписки для планового техобслуживания. Около 8:50 утра 12 июля на корабле раздался взрыв и вспыхнул пожар. Возгорание произошло в грузовом отсеке на нижней палубе Deep V — там хранились имущество и техника морпехов. Затем пламя перекинулось на док и ангар авиакрыла. Вскоре полыхал уже весь УДК. Спустя сутки обрушилась основная часть надстройки, секции полетной и других палуб получили сильные повреждения и деформировались.Восстановление корабля признали нецелесообразным, хотя "Боном Ричард" совсем недавно прошел модернизацию под боевое применение палубного варианта истребителя-бомбардировщика F-35. Работы влетели в копеечку: 250 миллионов долларов. Тем не менее специальная комиссия решила, что разделать УДК на металл значительно дешевле, чем его ремонтировать. Ведь пострадали 60 процентов корабельных помещений, серьезно изменилась осадка. Точную причину возгорания пока не называют. Рассматривали две версии: умышленный поджог и нарушение правил техники безопасности при сварочных работах.Удар эсминцевЛетом 2017-го сразу два американских эсминца попали в хронику чрезвычайных происшествий. Корабли остались на плаву, однако серьезно пострадали.Семнадцатого июня эсминец "Фицджеральд", находясь в 50 морских милях от базы Йокосука, столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом. "Фицджеральд" получил большую пробоину ниже ватерлинии, но не пошел ко дну благодаря быстрым и эффективным действиям экипажа. К несчастью, семеро моряков утонули в одном из затопленных отсеков. Командира эсминца и трех офицеров обвинили в халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве.А два месяца спустя, 21 августа, в Малаккском проливе практически в аналогичной ситуации оказался эсминец "Джон Маккейн". Он направлялся в порт и на полном ходу врезался в торговое судно Alnic MC. Результат — большая пробоина там, где находились жилые отсеки, а также ремонтная мастерская и рубка связи. Все это полностью затопило. Пятеро моряков были ранены, десять пропали без вести. На следующий день их нашли мертвыми в одном из затопленных отсеков. Корабль своим ходом добрался до ближайшего порта и встал на ремонт.Командира "Джона Маккейна" тоже обвинили в халатности и непреднамеренном убийстве. После этих происшествий в отставку подал командующий Тихоокеанском флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт. Основная версия причины обоих инцидентов — человеческий фактор. Экипажи кораблей действовали со множеством нарушений правил международного морского судоходства.Отключили транспондерВосьмого ноября 2018-го норвежский фрегат "Хельге Ингстад" возвращался домой после масштабных военно-морских учений Североатлантического альянса Trident Juncture. Новенький корабль, введенный в строй лишь в 2009 году, врезался в мальтийский танкер "Сола ТС" в районе островов коммуны Эйгарден. Фрегат получил огромную пробоину по правому борту — около десяти метров — и стал тонуть. Экипаж эвакуировался, но корабль не спасли.Норвежские буксиры оттянули "Хельге Ингстад" на мель у берега. Фрегат пытались стабилизировать аварийно-спасательные службы, однако им это не удалось — вскоре он затонул. Над водой осталась торчать лишь одна из мачт. В марте 2019-го корабль подняли и доставили на военно-морскую базу Хоконсверн в Бергене. Норвежские власти до сих пор не решили, что делать с "утопленником".По морским меркам это ЧП — колоссального масштаба. Причем грубо нарушил правила судоходства именно экипаж фрегата. По данным журналистов норвежских СМИ, "Хельге Ингстад" заходил в родную акваторию, не включив транспондер — устройство, передающее данные для международной системы автоматической идентификации судов — AIS. В итоге фрегат двинулся наперерез потоку гражданских судов. Расследование инцидента продолжается.Гибель разведчикаРазумеется, подобное происходит не только в НАТО. Были похожие ситуации и в ВМФ России. Так, 27 апреля 2017-го средний разведывательный корабль "Лиман", наблюдавший за военно-морскими учениями НАТО в Черном море, врезался в судно-скотовоз Youzarsif H, шедшее под тоголезским флагом в Иорданию.Это произошло в 15 морских милях к северо-западу от прибрежного турецкого городка Килиос. "Лиман" с пробитым ниже ватерлинии правым бортом начал тонуть. Экипаж до последнего вел борьбу за живучесть корабля, но вода прибывала слишком быстро.Турецкая береговая охрана отправила к месту столкновения спасательные катера. Они взяли на борт 37 российских моряков, остальных подобрала команда скотовоза. Все 78 членов экипажа были спасены, никто не получил травм и ранений. Их передали на российское грузовое судно Ulus Star, доставили до ближайшего порта и оттуда самолетом отправили домой.Причину столкновения так и не установили. По словам пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле Сергея Лосева, в крушении могли быть виноваты погодные условия. В тот день над морем стоял плотный туман. Однако, по оценкам военных экспертов, разведывательный корабль такого класса легко бы обнаружил огромный скотовоз хоть ночью, хоть в тумане.

https://ria.ru/20170821/1500790253.html

https://ria.ru/20201029/linkor-novorossiysk-1581948431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арли берк, военно-морские силы сша, нато, f-35, норвегия, безопасность