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https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html
Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд
Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд
В прокат вышла, пожалуй, главная российская предновогодняя картина — "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В ней горожане скользят по льду в Петербурге 1900... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:00
централ партнершип
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тимофей трибунцев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышла, пожалуй, главная российская предновогодняя картина — "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В ней горожане скользят по льду в Петербурге 1900 года, воришка влюбляется в дочку богача и вокруг — сплошной праздник, шарики-фонарики. Как при этом киносказка показала реальность предреволюционной России и почему фильм можно смело сравнивать с голливудскими лентами — в материале РИА Новости.Мишура — не главноеВсе предновогодние фильмы практически одинаковы. В этом почти обреченном поджанре меняются сюжеты, герои, обстоятельства времени и места, а суть одна. Зрителю дают веселье — хоть и покупное, но созданное знающими дело людьми. Речь про Новый год или Рождество — неважно, айдентика этих праздников очень похожа у нас и в США. Запоминаются только картины, примечательные чем-то большим, чем попадание в контекст.Например, "Крепкий орешек" киногики пересматривают на Рождество так же регулярно, как в России на Новый год — "Иронию судьбы". Или "Один дома" — с исследованием темы одиночества в тот момент, когда по всему миру люди вымученно радуются в кругу друзей и близких. В общем, подходы есть, режиссерам и сценаристам надо просто найти что-то свое.Сюжет с магией и любовью В этом смысле фильм "Серебряные коньки", главный российский предновогодний релиз, вроде бы не предлагает ничего нового. Преддверие 1900 года, Петербург, все почему-то катаются по замерзшим каналам на коньках, атмосфера волшебного праздника. Матвей (Федор Федотов), уставший от нищеты сын фонарщика (странно состаренный гримом Тимофей Трибунцев), решил стать вором-щипачом в бригаде некоего Алекса (Юрий Борисов). В одной из вылазок главный герой встречает богатую дочку на выданье по имени Алиса (Софья Присс) и, разумеется, влюбляется в нее.Словом, классическая рождественская зимняя сказка — с шариками-фонариками, победой любви, предпраздничной магией и прочими условностями. Это не плохо, ведь никто и не ждет особой авторской изобретательности. Наверное, на Новый год зритель не хочет никаких неожиданностей.Наш ГолливудНа эксперимент многое намекало: режиссер Михаил Локшин — дебютант, которому внезапно доверили дорогостоящий продакшен. На главные роли он взял тоже молодых актеров, ни разу до того не снимавшихся в полнометражном кино, только в сериалах, — Федора Федотова и Софью Присс. Но они хоть и примечательны умильной неуверенностью перед камерой, все же играют типичных персонажей нежного лавстори. А сам Локшин — вообще не совсем Михаил, но вполне себе Майкл. Родился в США, окончил МГУ, работал в британских театрах и уверенно использует эстетику голливудского кино, то есть выраженной режиссерской интонации избегает.С другой стороны, для российского кино сравнения с Голливудом неизбежно будут комплиментарными. "Серебряные коньки" выглядят совершенно на уровне зарубежных праздничных лент: дорогой и продуманный продакшен — декорации и костюмы, чередование сцен с разным ритмом, умеренно ироничные реплики. Все сделано по уму. Даже странно, что мы так долго шли до этого уровня.Есть что разглядетьНо все же немало в "Серебряных коньках" и подспудных мотивов, неожиданных рифм и параллелей. Скажем, линия с бандой Алекса замысловато загримирована под... "Пиратов Карибского моря". Штаб-квартирой им служит заброшенный парусный корабль, а Юрий Борисов, носит пилотку, от которой бы не отказался даже сам капитан Джек Воробей. Таким же манером Локшин совмещает в приятно знакомом сюжете множество других элементов: фильм напоминает смесь "Титаника" и "Анастасии".Кроме того, эта киносказка не окончательно оторвалась от реальности: "Серебряные коньки" предлагают некий исторический подтекст. Сюжетный раскол населения и элиты здесь ощущается особенно болезненно в связи со временем действия. Внезапно вспыхнувшая у бедного мальчика и богатой девочки любовь приводит их к неизбежному конфликту с окружением и предчувствию не такой уж далекой революции. Ближе к финалу герои даже сбегают в Париж — в лучших традициях белой эмиграции."Серебряные коньки" оставляют надежду на то, что отечественное кино избавилось от рока (причем в тяжелый год). И дальше будет только лучше, краше — и мишура заблистает сильнее.
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Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд

08:00 13.12.2020
 
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышла, пожалуй, главная российская предновогодняя картина — "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В ней горожане скользят по льду в Петербурге 1900 года, воришка влюбляется в дочку богача и вокруг — сплошной праздник, шарики-фонарики. Как при этом киносказка показала реальность предреволюционной России и почему фильм можно смело сравнивать с голливудскими лентами — в материале РИА Новости.

Мишура — не главное

Все предновогодние фильмы практически одинаковы. В этом почти обреченном поджанре меняются сюжеты, герои, обстоятельства времени и места, а суть одна. Зрителю дают веселье — хоть и покупное, но созданное знающими дело людьми. Речь про Новый год или Рождество — неважно, айдентика этих праздников очень похожа у нас и в США. Запоминаются только картины, примечательные чем-то большим, чем попадание в контекст.
Например, "Крепкий орешек" киногики пересматривают на Рождество так же регулярно, как в России на Новый год — "Иронию судьбы". Или "Один дома" — с исследованием темы одиночества в тот момент, когда по всему миру люди вымученно радуются в кругу друзей и близких. В общем, подходы есть, режиссерам и сценаристам надо просто найти что-то свое.
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)

Кадр из фильма "Один дома"

Кадр из фильма Один дома
1 из 3

Кадр из фильма "Один дома"

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
© 20th Century Fox Film CorporationКадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
2 из 3
Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

Кадр из фильма Крепкий орешек
3 из 3

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
1 из 3

Кадр из фильма "Один дома"

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
2 из 3
Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation
3 из 3

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)

Сюжет с магией и любовью

В этом смысле фильм "Серебряные коньки", главный российский предновогодний релиз, вроде бы не предлагает ничего нового. Преддверие 1900 года, Петербург, все почему-то катаются по замерзшим каналам на коньках, атмосфера волшебного праздника. Матвей (Федор Федотов), уставший от нищеты сын фонарщика (странно состаренный гримом Тимофей Трибунцев), решил стать вором-щипачом в бригаде некоего Алекса (Юрий Борисов). В одной из вылазок главный герой встречает богатую дочку на выданье по имени Алиса (Софья Присс) и, разумеется, влюбляется в нее.
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Словом, классическая рождественская зимняя сказка — с шариками-фонариками, победой любви, предпраздничной магией и прочими условностями. Это не плохо, ведь никто и не ждет особой авторской изобретательности. Наверное, на Новый год зритель не хочет никаких неожиданностей.

Наш Голливуд

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актер Алексей Гуськов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Актер Алексей Гуськов на премьере фильма Серебряные коньки в Александринском театре в Санкт-Петербурге
1 из 7

Актер Алексей Гуськов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Актриса Софья Присс на премьере фильма Серебряные коньки
2 из 7

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Актер Федор Федотов на премьере фильма Серебряные коньки
3 из 7

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма Серебряные коньки
4 из 7

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актриса Александра Ревенко на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Актриса Александра Ревенко на премьере фильма Серебряные коньки в Александринском театре в Санкт-Петербурге
5 из 7

Актриса Александра Ревенко на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актер Юрий Колокольников на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Актер Юрий Колокольников на премьере фильма Серебряные коньки в Александринском театре в Санкт-Петербурге
6 из 7

Актер Юрий Колокольников на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Съемочная группа фильма "Серебряные коньки" на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)

Съемочная группа фильма Серебряные коньки на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
7 из 7

Съемочная группа фильма "Серебряные коньки" на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Актер Алексей Гуськов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Актриса Александра Ревенко на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Актер Юрий Колокольников на премьере фильма "Серебряные коньки" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Съемочная группа фильма "Серебряные коньки" на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На эксперимент многое намекало: режиссер Михаил Локшин — дебютант, которому внезапно доверили дорогостоящий продакшен. На главные роли он взял тоже молодых актеров, ни разу до того не снимавшихся в полнометражном кино, только в сериалах, — Федора Федотова и Софью Присс. Но они хоть и примечательны умильной неуверенностью перед камерой, все же играют типичных персонажей нежного лавстори. А сам Локшин — вообще не совсем Михаил, но вполне себе Майкл. Родился в США, окончил МГУ, работал в британских театрах и уверенно использует эстетику голливудского кино, то есть выраженной режиссерской интонации избегает.
С другой стороны, для российского кино сравнения с Голливудом неизбежно будут комплиментарными. "Серебряные коньки" выглядят совершенно на уровне зарубежных праздничных лент: дорогой и продуманный продакшен — декорации и костюмы, чередование сцен с разным ритмом, умеренно ироничные реплики. Все сделано по уму. Даже странно, что мы так долго шли до этого уровня.

Есть что разглядеть

© Фото предоставлено Централ Партнершип

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 7

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
5 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
6 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
7 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 7

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
2 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
3 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
4 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
5 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
6 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
7 из 7
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Но все же немало в "Серебряных коньках" и подспудных мотивов, неожиданных рифм и параллелей. Скажем, линия с бандой Алекса замысловато загримирована под... "Пиратов Карибского моря". Штаб-квартирой им служит заброшенный парусный корабль, а Юрий Борисов, носит пилотку, от которой бы не отказался даже сам капитан Джек Воробей. Таким же манером Локшин совмещает в приятно знакомом сюжете множество других элементов: фильм напоминает смесь "Титаника" и "Анастасии".
Кроме того, эта киносказка не окончательно оторвалась от реальности: "Серебряные коньки" предлагают некий исторический подтекст. Сюжетный раскол населения и элиты здесь ощущается особенно болезненно в связи со временем действия. Внезапно вспыхнувшая у бедного мальчика и богатой девочки любовь приводит их к неизбежному конфликту с окружением и предчувствию не такой уж далекой революции. Ближе к финалу герои даже сбегают в Париж — в лучших традициях белой эмиграции.
"Серебряные коньки" оставляют надежду на то, что отечественное кино избавилось от рока (причем в тяжелый год). И дальше будет только лучше, краше — и мишура заблистает сильнее.
Кадр из фильма Манк - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 08:00Культура
Красота по-голливудски: "Манк" — последний фильм из старых добрых времен
 
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