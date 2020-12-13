https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html

Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд

Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд

В прокат вышла, пожалуй, главная российская предновогодняя картина — "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В ней горожане скользят по льду в Петербурге 1900... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышла, пожалуй, главная российская предновогодняя картина — "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В ней горожане скользят по льду в Петербурге 1900 года, воришка влюбляется в дочку богача и вокруг — сплошной праздник, шарики-фонарики. Как при этом киносказка показала реальность предреволюционной России и почему фильм можно смело сравнивать с голливудскими лентами — в материале РИА Новости.Мишура — не главноеВсе предновогодние фильмы практически одинаковы. В этом почти обреченном поджанре меняются сюжеты, герои, обстоятельства времени и места, а суть одна. Зрителю дают веселье — хоть и покупное, но созданное знающими дело людьми. Речь про Новый год или Рождество — неважно, айдентика этих праздников очень похожа у нас и в США. Запоминаются только картины, примечательные чем-то большим, чем попадание в контекст.Например, "Крепкий орешек" киногики пересматривают на Рождество так же регулярно, как в России на Новый год — "Иронию судьбы". Или "Один дома" — с исследованием темы одиночества в тот момент, когда по всему миру люди вымученно радуются в кругу друзей и близких. В общем, подходы есть, режиссерам и сценаристам надо просто найти что-то свое.Сюжет с магией и любовью В этом смысле фильм "Серебряные коньки", главный российский предновогодний релиз, вроде бы не предлагает ничего нового. Преддверие 1900 года, Петербург, все почему-то катаются по замерзшим каналам на коньках, атмосфера волшебного праздника. Матвей (Федор Федотов), уставший от нищеты сын фонарщика (странно состаренный гримом Тимофей Трибунцев), решил стать вором-щипачом в бригаде некоего Алекса (Юрий Борисов). В одной из вылазок главный герой встречает богатую дочку на выданье по имени Алиса (Софья Присс) и, разумеется, влюбляется в нее.Словом, классическая рождественская зимняя сказка — с шариками-фонариками, победой любви, предпраздничной магией и прочими условностями. Это не плохо, ведь никто и не ждет особой авторской изобретательности. Наверное, на Новый год зритель не хочет никаких неожиданностей.Наш ГолливудНа эксперимент многое намекало: режиссер Михаил Локшин — дебютант, которому внезапно доверили дорогостоящий продакшен. На главные роли он взял тоже молодых актеров, ни разу до того не снимавшихся в полнометражном кино, только в сериалах, — Федора Федотова и Софью Присс. Но они хоть и примечательны умильной неуверенностью перед камерой, все же играют типичных персонажей нежного лавстори. А сам Локшин — вообще не совсем Михаил, но вполне себе Майкл. Родился в США, окончил МГУ, работал в британских театрах и уверенно использует эстетику голливудского кино, то есть выраженной режиссерской интонации избегает.С другой стороны, для российского кино сравнения с Голливудом неизбежно будут комплиментарными. "Серебряные коньки" выглядят совершенно на уровне зарубежных праздничных лент: дорогой и продуманный продакшен — декорации и костюмы, чередование сцен с разным ритмом, умеренно ироничные реплики. Все сделано по уму. Даже странно, что мы так долго шли до этого уровня.Есть что разглядетьНо все же немало в "Серебряных коньках" и подспудных мотивов, неожиданных рифм и параллелей. Скажем, линия с бандой Алекса замысловато загримирована под... "Пиратов Карибского моря". Штаб-квартирой им служит заброшенный парусный корабль, а Юрий Борисов, носит пилотку, от которой бы не отказался даже сам капитан Джек Воробей. Таким же манером Локшин совмещает в приятно знакомом сюжете множество других элементов: фильм напоминает смесь "Титаника" и "Анастасии".Кроме того, эта киносказка не окончательно оторвалась от реальности: "Серебряные коньки" предлагают некий исторический подтекст. Сюжетный раскол населения и элиты здесь ощущается особенно болезненно в связи со временем действия. Внезапно вспыхнувшая у бедного мальчика и богатой девочки любовь приводит их к неизбежному конфликту с окружением и предчувствию не такой уж далекой революции. Ближе к финалу герои даже сбегают в Париж — в лучших традициях белой эмиграции."Серебряные коньки" оставляют надежду на то, что отечественное кино избавилось от рока (причем в тяжелый год). И дальше будет только лучше, краше — и мишура заблистает сильнее.

https://ria.ru/20201205/mank-1587720313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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