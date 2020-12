https://ria.ru/20201213/harvey-1588851630.html

Вышел ранее не публиковавшийся клип на песню "Angelene" Пи Джей Харви

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Британская певица Пи Джей Харви выложила в Сеть ранее не публиковавшийся клип на песню "Angelene".Она также сообщила, что планирует переиздать альбом "Is this desire?" 1998 года на виниле. “Angelene” – заглавная песня этой пластинки.Режиссер ролика Мария Мокнаш уточнила, что он был снят "в стол" 21 год назад. В клипе Харви позирует в старинном фотоавтомате в разных нарядах."Я помню, что мне хотелось, чтобы некоторые их этих снимков были потрепанными. Помню, как прыскала на них отбеливателем, складывала в задний карман джинсов и даже стирала в стиральной машине. Здорово, что есть возможность снова увидеть эту работу спустя столько лет", — поделилась режиссер.В этом году певица уже перевыпустила "Dry" (1992), "Rid of me" (1993), "To bring you my love" (1995) и "Dance hall at Louise point" (1996).Харви планирует в ближайшее 12 месяцев издать все свои песни на виниле.

