Правозащитники Белоруссии сообщили о 66 задержанных на протестах
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему на данный момент известно о 66 задержанных во время несанкционированных акций протеста в стране.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным микрорайонам города. Они препятствуют сторонникам оппозиции объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальный протестных шествий, проходят точечные задержания, сообщают очевидцы и местные СМИ. Несмотря на превентивные задержания, разгоны групп протестующих, сторонникам оппозиции в ряде микрорайонов Минска удалось провести небольшие шествия.
Правозащитники публикуют список из 66 человек, задержанных в Минске, Смолевичах и Боровлянах недалеко от белорусской столицы, а также в Бресте.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.