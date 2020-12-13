https://ria.ru/20201213/aeroflot-1588964049.html

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы-Шереметьево в Хельсинки-Вантаа с 24 декабря, рассказал в субботу РИА Новости представитель авиакомпании в... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T03:02

2020-12-13T03:02

2020-12-13T03:02

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аэрофлот

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы-Шереметьево в Хельсинки-Вантаа с 24 декабря, рассказал в субботу РИА Новости представитель авиакомпании в Финляндии."С 24 декабря начнем по четвергам. 31 декабря пропускаем. И далее каждый четверг до конца зимнего расписания (27 марта)", - сказал представитель компании."Аэрофлот" прекратил выполнять рейсы в Финляндию с середины апреля из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201204/aeroflot-1587629404.html

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россия, аэрофлот, финляндия