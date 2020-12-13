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https://ria.ru/20201213/aeroflot-1588964049.html
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы-Шереметьево в Хельсинки-Вантаа с 24 декабря, рассказал в субботу РИА Новости представитель авиакомпании в... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T03:02
2020-12-13T03:02
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы-Шереметьево в Хельсинки-Вантаа с 24 декабря, рассказал в субботу РИА Новости представитель авиакомпании в Финляндии."С 24 декабря начнем по четвергам. 31 декабря пропускаем. И далее каждый четверг до конца зимнего расписания (27 марта)", - сказал представитель компании."Аэрофлот" прекратил выполнять рейсы в Финляндию с середины апреля из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201204/aeroflot-1587629404.html
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россия, аэрофлот, финляндия

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки

03:02 13.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777
Самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы-Шереметьево в Хельсинки-Вантаа с 24 декабря, рассказал в субботу РИА Новости представитель авиакомпании в Финляндии.
"С 24 декабря начнем по четвергам. 31 декабря пропускаем. И далее каждый четверг до конца зимнего расписания (27 марта)", - сказал представитель компании.
"Аэрофлот" прекратил выполнять рейсы в Финляндию с середины апреля из-за пандемии коронавируса.
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 11:11
"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы
 
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