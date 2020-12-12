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Финансист назвал причины "обнуления" депозитов россиян
Финансист назвал причины "обнуления" депозитов россиян
В октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года, при этом отток средств был выше, чем обычно в этом месяце. За последний год... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:07
2020-12-12T02:07
россия
дмитрий дорофеев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года, при этом отток средств был выше, чем обычно в этом месяце. За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, отток начался с валютных вкладов. "Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность "зафиксировать" прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться", - объясняет эксперт.Затем подключились рублевые вклады - после снижения в июне Банком России ключевой ставки сразу на 1 п. п., а затем в июле еще на 25 б. п. Ее уровень в 4,25% едва покрывал инфляцию, а порой, когда она замедлялась, выходил на отрицательные значения."Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту", - говорит Дорофеев.Это повлекло рост интереса граждан к рынку недвижимости и фондовому рынку. За год число клиентов брокеров выросло вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллионов человек. За третий квартал 2020 года объем клиентских активов на брокерском обслуживании достиг 12,7 триллионов рублей против прошлогодних 10 триллионов рублей.По мнению Дорофеева, близкие к историческим минимумам процентные ставки по депозитам сохранятся весь следующий год. В этой ситуации банки вынуждены предлагать различные комбинированные продукты с долей рыночных инструментов, сулящие повышенную доходность. Если отток средств продолжится, они вынуждены будут привлекать фондирование в других источниках, например, у правительства и ЦБ.
https://ria.ru/20201209/stavka-1588238400.html
https://ria.ru/20201207/vklady-1587625714.html
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россия, дмитрий дорофеев, центральный банк рф (цб рф), экономика

Финансист назвал причины "обнуления" депозитов россиян

02:07 12.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанковская ячейка
Банковская ячейка - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года, при этом отток средств был выше, чем обычно в этом месяце. За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
По его словам, отток начался с валютных вкладов. "Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность "зафиксировать" прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться", - объясняет эксперт.
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"Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту", - говорит Дорофеев.
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По мнению Дорофеева, близкие к историческим минимумам процентные ставки по депозитам сохранятся весь следующий год. В этой ситуации банки вынуждены предлагать различные комбинированные продукты с долей рыночных инструментов, сулящие повышенную доходность. Если отток средств продолжится, они вынуждены будут привлекать фондирование в других источниках, например, у правительства и ЦБ.
 
РоссияДмитрий ДорофеевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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