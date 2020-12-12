https://ria.ru/20201212/vaktsinatsiya-1588955429.html

Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"

Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"

Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:55

2020-12-12T21:55

2020-12-12T22:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

сергей меликов

николас мадуро

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сергей меликов, николас мадуро, венесуэла, в мире