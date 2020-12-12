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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/vaktsinatsiya-1588955429.html
Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:55
2020-12-12T22:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
сергей меликов
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сергей меликов, николас мадуро, венесуэла, в мире

Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"

21:55 12.12.2020 (обновлено: 22:06 12.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : РФПИ
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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.
В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыСергей МеликовНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
 
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