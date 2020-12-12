Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"
21:55 12.12.2020 (обновлено: 22:06 12.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.
🔊Muy orgulloso por estar presente en el momento cuando recien electo Diputado Nacional Nicolás Maduro Guerra🇻🇪 participó en la 3a fase de los ensayos clínicos de la primera vacuna🇷🇺 registrada en el mundo contra el #COVID19, 💉 #SputnikV. pic.twitter.com/wr0c7QH00x— EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) December 12, 2020
В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.
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