https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588956276.html
В центре Гамалеи назвали самую безопасную и эффективную вакцину
В центре Гамалеи назвали самую безопасную и эффективную вакцину
2020-12-12T22:02
2020-12-12T22:02
2020-12-12T22:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Доказательные базы по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцины от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Доказательные базы безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцинные препараты, потому что за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов",- сказал Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/vaktsiny-1588952432.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, общество