https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588956276.html

В центре Гамалеи назвали самую безопасную и эффективную вакцину

В центре Гамалеи назвали самую безопасную и эффективную вакцину

2020-12-12T22:02

2020-12-12T22:02

2020-12-12T22:02

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Доказательные базы по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцины от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Доказательные базы безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцинные препараты, потому что за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов",- сказал Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/vaktsiny-1588952432.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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