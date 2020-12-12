https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588875209.html

Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer

Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer

Президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:01

2020-12-12T06:01

2020-12-12T06:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РАИ Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях.Он напомнил, что "мы дали Pfizer и другим компаниям много денег, надеясь на такой результат".В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.Ранее Трамп активно давил на ведомство, требуя скорейшего лицензирования новой вакцины, которую уже начали получать люди в других странах. Сообщалось, что Белый дом под угрозой увольнения требовал, чтобы лицензия была выдана в пятницу. В итоге о выдачи сертификации стало известно, когда в Вашингтоне шел десятый час вечера. Кроме того, глава государства заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna."Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны", - написал Трамп в Twitter.По словам президента, по итогам прошедших испытаний обе вакцины преодолели "золотой стандарт безопасности", а США стала "первой страной, создавшей безопасную вакцину"."Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев", - добавил президент.Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались."Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим ее прямо здесь, в Америке", - заверил Трамп, отметив, что благодаря вакцине удастся "вернуться к нормальной жизни".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/spad-1588839080.html

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире