Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588868858.html
На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19
На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:14
2020-12-12T00:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_0:227:2893:1854_1920x0_80_0_0_3e6eb96858d29cc7dfb010e890487121.jpg
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет.Ранее глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что завод "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.По его словам, в январе 2020 года аппарат СНБО сообщил Зеленскому, что грядет "очень тяжелая ситуация с коронавирусом". Тогда специалисты сообщили, что вакцинация может стать эффективной в борьбе с пандемией. Тогда Киев "поставил на мониторинг все компании в мире, которые занимаются данным вопросом, на сегодняшний день их в мире 227". "В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет", - утверждает Данилов.Он добавил, что российская вакцина может получить официальную регистрацию по меньшей мере, в мае 2021 года. Данилов заявил, что рассчитывает, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года. Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщила, что страна подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавируса COVAX, вторую часть заявки подаст 14 декабря. COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_d9188731f47eb5c73581935a00ebd148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, украина, в мире

На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19

00:14 12.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет.
Ранее глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что завод "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.

"Поездка этих господ (Медведчука в РФ) имеет непосредственное отношение к национальной безопасности. Потому что сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население", - сказал Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, в январе 2020 года аппарат СНБО сообщил Зеленскому, что грядет "очень тяжелая ситуация с коронавирусом". Тогда специалисты сообщили, что вакцинация может стать эффективной в борьбе с пандемией. Тогда Киев "поставил на мониторинг все компании в мире, которые занимаются данным вопросом, на сегодняшний день их в мире 227". "В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет", - утверждает Данилов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Он добавил, что российская вакцина может получить официальную регистрацию по меньшей мере, в мае 2021 года. Данилов заявил, что рассчитывает, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года. Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
Пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщила, что страна подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавируса COVAX, вторую часть заявки подаст 14 декабря. COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния