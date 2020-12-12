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На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19

На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет. РИА Новости, 12.12.2020

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2020-12-12T00:14

2020-12-12T00:14

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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет.Ранее глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-19 можно производить на Украине, для этого есть необходимые мощности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что завод "Биолек" уже освоил производство готовой формы вакцины.По его словам, в январе 2020 года аппарат СНБО сообщил Зеленскому, что грядет "очень тяжелая ситуация с коронавирусом". Тогда специалисты сообщили, что вакцинация может стать эффективной в борьбе с пандемией. Тогда Киев "поставил на мониторинг все компании в мире, которые занимаются данным вопросом, на сегодняшний день их в мире 227". "В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет", - утверждает Данилов.Он добавил, что российская вакцина может получить официальную регистрацию по меньшей мере, в мае 2021 года. Данилов заявил, что рассчитывает, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года. Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины сообщила, что страна подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавируса COVAX, вторую часть заявки подаст 14 декабря. COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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