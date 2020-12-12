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Золото течет из коров: как уральские сыры стали одним из "Вкусов России"
Золото течет из коров: как уральские сыры стали одним из "Вкусов России"
Твердые, мягкие сыры, с благородной белой плесенью, а также йогурты и мороженое — продукты высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:00
2020-12-12T12:57
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Твердые, мягкие сыры, с благородной белой плесенью, а также йогурты и мороженое — продукты высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе Сыростан, терруар которого можно сравнить со швейцарским. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал директор сыроварни Денис Назаров. В 2020 году его продукция стала одним из победителей конкурса "Вкусы России".Как отметил директор, именно молочные продукты можно считать настоящим уральским золотом. "Говорят, что у нас тут много золота, но золото в наши руки течет из коров. К тому же его можно есть, в отличие от того, что в слитках", — отметил он. Назаров напомнил, что в начале XX века доходы от экспорта уральского масла и сыра превышали доходы от золотых приисков.Сыры высокого качества производят на Урале во многом благодаря уникальному терруару этой местности. По словам Назарова, это альпийская зона, где хорошо растут травы, которые нужны для молока, есть правильная чистая вода и хороший климат."Особенность нашей сыроварни в том, что сыр, который мы производим, уникален по своему вкусу и географическому происхождению, которое влияет на этот вкус. Мы делаем его из местного молока, мы делаем это в уникальных природных условиях: это и высота над уровнем моря, и травы, которые едят животные, чистые воды, хорошая экология — это все влияет на вкус. У нас есть сыры по авторским рецептам: например, сыр "Барбудос" — обладатель Гран-при "Лучший сыр России", — рассказал Назаров.Он подчеркнул, что твердые сыры из уральской сыроварни могут быть конкурентами европейским сырам — по качеству они ничем не уступают пармезану. "Мы делаем сыр, за который будет не стыдно на европейской выставке", — подчеркнул он.Преимущество уральского производства еще и в транспортной доступности: отсюда очень удобно везти сыр во все регионы страны — и в Москву, и в Красноярск.Сыроварня в селе Сыростан работает с марта 2017 года. Как ни странно, название села, возраст которого — более двух веков, не связано с сыром. В переводе с тюркского оно означает "желтый лагерь". Побывав однажды на Урале, директор сыроварни Денис Назаров влюбился в эти места, переехал в село из Москвы, и сегодня его предприятие дает работу местным жителям.
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хорошие новости, челябинская область

Золото течет из коров: как уральские сыры стали одним из "Вкусов России"

08:00 12.12.2020 (обновлено: 12:57 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовНарезка сыра
Нарезка сыра - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Твердые, мягкие сыры, с благородной белой плесенью, а также йогурты и мороженое — продукты высокого качества производят на сыроварне в южноуральском селе Сыростан, терруар которого можно сравнить со швейцарским. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал директор сыроварни Денис Назаров. В 2020 году его продукция стала одним из победителей конкурса "Вкусы России".
Как отметил директор, именно молочные продукты можно считать настоящим уральским золотом. "Говорят, что у нас тут много золота, но золото в наши руки течет из коров. К тому же его можно есть, в отличие от того, что в слитках", — отметил он. Назаров напомнил, что в начале XX века доходы от экспорта уральского масла и сыра превышали доходы от золотых приисков.
Сыры высокого качества производят на Урале во многом благодаря уникальному терруару этой местности. По словам Назарова, это альпийская зона, где хорошо растут травы, которые нужны для молока, есть правильная чистая вода и хороший климат.
Названы регионы-победители первого национального конкурса Вкусы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:13
Названы регионы-победители первого национального конкурса "Вкусы России"
"Особенность нашей сыроварни в том, что сыр, который мы производим, уникален по своему вкусу и географическому происхождению, которое влияет на этот вкус. Мы делаем его из местного молока, мы делаем это в уникальных природных условиях: это и высота над уровнем моря, и травы, которые едят животные, чистые воды, хорошая экология — это все влияет на вкус. У нас есть сыры по авторским рецептам: например, сыр "Барбудос" — обладатель Гран-при "Лучший сыр России", — рассказал Назаров.
Он подчеркнул, что твердые сыры из уральской сыроварни могут быть конкурентами европейским сырам — по качеству они ничем не уступают пармезану. "Мы делаем сыр, за который будет не стыдно на европейской выставке", — подчеркнул он.
Преимущество уральского производства еще и в транспортной доступности: отсюда очень удобно везти сыр во все регионы страны — и в Москву, и в Красноярск.
Сыроварня в селе Сыростан работает с марта 2017 года. Как ни странно, название села, возраст которого — более двух веков, не связано с сыром. В переводе с тюркского оно означает "желтый лагерь". Побывав однажды на Урале, директор сыроварни Денис Назаров влюбился в эти места, переехал в село из Москвы, и сегодня его предприятие дает работу местным жителям.
 
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