https://ria.ru/20201212/soboleznovaniya-1588956924.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив большую роль веры в его жизни. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T22:12

2020-12-12T22:12

2020-12-12T22:43

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

умер валентин гафт

ольга остроумова

валентин гафт

рсфср

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588899577_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_02392e14626f656b57dd50662129c2bc.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, отметив большую роль веры в его жизни.Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет.В соболезновании на имя вдовы актера Ольге Остроумовой, его близким и коллегам, патриарх отметил, что всю свою жизнь Гафт отдал творческой деятельности и искусству, "которое, по его убеждению, должно нравственно воспитывать и духовно преображать человека, сохранять в культурной памяти народа высокие идеалы и ценности"."Валентин Иосифович был разносторонне одаренной личностью, обладавшей яркой артистической харизмой, острым умом, глубоким пониманием жизни и душевной чуткостью. Он много размышлял о Боге, чувствовал его присутствие в своем сердце и в зрелом возрасте сознательно принял таинство крещения", - отметил патриарх, слова которого приводит его пресс-служба.

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года. 2020-12-12T22:12 true PT1M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, умер валентин гафт, ольга остроумова, валентин гафт, рсфср, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь