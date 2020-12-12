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Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери
Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери
Знакомые рассказали о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:44
2020-12-12T18:01
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Знакомые рассказали о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Как рассказала знакомая жены погибшего Ольга, женщина отзывалась о нем хорошо, он был в прекрасных отношениях с детьми, не пил. Она добавила, что подруга не делилась с ней подробностями, поэтому ей неизвестно, были ли у мужчины проблемы с психикой. Другая знакомая, родственница бывшего мужа Сюзанны, Елена, рассказала, что от первого супруга она ушла после того, как он начал ее избивать. По словам собеседницы, с Юрием Сюзанна познакомилась в интернете, несколько раз приезжала к нему в Москву, после чего вместе с детьми переехала к нему. "Кем работает Юрий, она не рассказывала. Говорила только, что он часто ездит по командировкам, много читает, у него большая библиотека", — добавила Елена. Она также рассказала, что около двух лет назад у пары родился мальчик, но умер еще в больнице. При этом она подчеркнула, что Сюзанна ничего плохого о муже не рассказывала и в принципе не делилась проблемами. Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома. Возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.
https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html
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москва, общество, происшествия

Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

17:44 12.12.2020 (обновлено: 18:01 12.12.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Знакомые рассказали о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как рассказала знакомая жены погибшего Ольга, женщина отзывалась о нем хорошо, он был в прекрасных отношениях с детьми, не пил.
Она добавила, что подруга не делилась с ней подробностями, поэтому ей неизвестно, были ли у мужчины проблемы с психикой.
"Знаю только, что материально Юрий обеспечивал и Сюзанну, и старшую дочь. Родной отец не помогал", — заключила Ольга.
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Другая знакомая, родственница бывшего мужа Сюзанны, Елена, рассказала, что от первого супруга она ушла после того, как он начал ее избивать.
По словам собеседницы, с Юрием Сюзанна познакомилась в интернете, несколько раз приезжала к нему в Москву, после чего вместе с детьми переехала к нему.
"Кем работает Юрий, она не рассказывала. Говорила только, что он часто ездит по командировкам, много читает, у него большая библиотека", — добавила Елена.
Она также рассказала, что около двух лет назад у пары родился мальчик, но умер еще в больнице.
"Через какое-то время я заметила, что она убрала все фотографии с мужем из соцсетей, опубликовала сообщение, где было что-то вроде: "Никогда не доверяй мужчинам — когда кончается любовь, они становятся подлыми"", — поделилась женщина.
При этом она подчеркнула, что Сюзанна ничего плохого о муже не рассказывала и в принципе не делилась проблемами.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома. Возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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