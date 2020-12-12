https://ria.ru/20201212/semya-1588931412.html

Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

Знакомые рассказали о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:44

2020-12-12T17:44

2020-12-12T18:01

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Знакомые рассказали о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Как рассказала знакомая жены погибшего Ольга, женщина отзывалась о нем хорошо, он был в прекрасных отношениях с детьми, не пил. Она добавила, что подруга не делилась с ней подробностями, поэтому ей неизвестно, были ли у мужчины проблемы с психикой. Другая знакомая, родственница бывшего мужа Сюзанны, Елена, рассказала, что от первого супруга она ушла после того, как он начал ее избивать. По словам собеседницы, с Юрием Сюзанна познакомилась в интернете, несколько раз приезжала к нему в Москву, после чего вместе с детьми переехала к нему. "Кем работает Юрий, она не рассказывала. Говорила только, что он часто ездит по командировкам, много читает, у него большая библиотека", — добавила Елена. Она также рассказала, что около двух лет назад у пары родился мальчик, но умер еще в больнице. При этом она подчеркнула, что Сюзанна ничего плохого о муже не рассказывала и в принципе не делилась проблемами. Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома. Возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.

https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html

https://ria.ru/20201212/prokuratura-1588892752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, происшествия