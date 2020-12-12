https://ria.ru/20201212/romanovy-1588922438.html

В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых

В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых

Русская православная церковь (РПЦ) не будет спешить с признанием найденных в Екатеринбурге останков царской семьи Романовых, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T16:17

2020-12-12T16:17

2020-12-12T16:17

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

николай ii

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не будет спешить с признанием найденных в Екатеринбурге останков царской семьи Романовых, сообщил журналистам в субботу епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.Ранее доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях, заявил РИА Новости о завершении историко-документальной (архивной) экспертизы, которая, по его словам, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков". По словам Пчелова, благодаря комплексному анализу первоисточников удалось восстановить достаточно полную картину того, что происходило в дни, предшествовавшие гибели царской семьи, и после жестокого убийства. Невыясненными остались лишь "частные вопросы", а "основная картина прояснена"."Мне довелось общаться с теми людьми, которые в комиссии исследовали (останки)… Есть достаточно много доводов и свидетельств о том, что это действительно царские останки. Есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. И тогда святейший патриарх сказал, что мы не торопимся к какой-то дате, к какому-то числу объявить о некоем решении. Будем ждать, когда на эти вопросы будут получены ответы. Это не какой-то артефакт… Для нас это принципиально, это святые люди, это люди, которые сыграли существенную роль и в духовной жизни нашего народа, и в государственной, поэтому церковь не торопится, исполняя слова святейшего патриарха", - сказал епископ.По его словам, церковь признает останки, если "не будет ни грамма сомнений"."Если будут сомнения оставаться, то торопиться не будем. Будем ждать", - подчеркнул епископ.На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что с момента возобновления расследования в 2015 году следователями был проведен широкий комплекс следственных действий, и назначено порядка 37 различных судебных экспертиз. В рамках историко-архивной экспертизы было проанализировано более 2 тысяч исторических источников.В СК заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.

https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html

https://ria.ru/20200722/1574683557.html

екатеринбург

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новости - религия и мировоззрение, николай ii, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург