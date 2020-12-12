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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201212/romanovy-1588922438.html
В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
Русская православная церковь (РПЦ) не будет спешить с признанием найденных в Екатеринбурге останков царской семьи Романовых, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:17
2020-12-12T16:17
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
николай ii
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не будет спешить с признанием найденных в Екатеринбурге останков царской семьи Романовых, сообщил журналистам в субботу епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.Ранее доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях, заявил РИА Новости о завершении историко-документальной (архивной) экспертизы, которая, по его словам, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков". По словам Пчелова, благодаря комплексному анализу первоисточников удалось восстановить достаточно полную картину того, что происходило в дни, предшествовавшие гибели царской семьи, и после жестокого убийства. Невыясненными остались лишь "частные вопросы", а "основная картина прояснена"."Мне довелось общаться с теми людьми, которые в комиссии исследовали (останки)… Есть достаточно много доводов и свидетельств о том, что это действительно царские останки. Есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. И тогда святейший патриарх сказал, что мы не торопимся к какой-то дате, к какому-то числу объявить о некоем решении. Будем ждать, когда на эти вопросы будут получены ответы. Это не какой-то артефакт… Для нас это принципиально, это святые люди, это люди, которые сыграли существенную роль и в духовной жизни нашего народа, и в государственной, поэтому церковь не торопится, исполняя слова святейшего патриарха", - сказал епископ.По его словам, церковь признает останки, если "не будет ни грамма сомнений"."Если будут сомнения оставаться, то торопиться не будем. Будем ждать", - подчеркнул епископ.На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что с момента возобновления расследования в 2015 году следователями был проведен широкий комплекс следственных действий, и назначено порядка 37 различных судебных экспертиз. В рамках историко-архивной экспертизы было проанализировано более 2 тысяч исторических источников.В СК заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html
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новости - религия и мировоззрение, николай ii, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург

В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых

16:17 12.12.2020
 
© Фото : Public DomainРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : Public Domain
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не будет спешить с признанием найденных в Екатеринбурге останков царской семьи Романовых, сообщил журналистам в субботу епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Ранее доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях, заявил РИА Новости о завершении историко-документальной (архивной) экспертизы, которая, по его словам, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков". По словам Пчелова, благодаря комплексному анализу первоисточников удалось восстановить достаточно полную картину того, что происходило в дни, предшествовавшие гибели царской семьи, и после жестокого убийства. Невыясненными остались лишь "частные вопросы", а "основная картина прояснена".
"Мне довелось общаться с теми людьми, которые в комиссии исследовали (останки)… Есть достаточно много доводов и свидетельств о том, что это действительно царские останки. Есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. И тогда святейший патриарх сказал, что мы не торопимся к какой-то дате, к какому-то числу объявить о некоем решении. Будем ждать, когда на эти вопросы будут получены ответы. Это не какой-то артефакт… Для нас это принципиально, это святые люди, это люди, которые сыграли существенную роль и в духовной жизни нашего народа, и в государственной, поэтому церковь не торопится, исполняя слова святейшего патриарха", - сказал епископ.
По его словам, церковь признает останки, если "не будет ни грамма сомнений".
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"Если будут сомнения оставаться, то торопиться не будем. Будем ждать", - подчеркнул епископ.
На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что с момента возобновления расследования в 2015 году следователями был проведен широкий комплекс следственных действий, и назначено порядка 37 различных судебных экспертиз. В рамках историко-архивной экспертизы было проанализировано более 2 тысяч исторических источников.
В СК заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".
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Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколай IIРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Екатеринбург
 
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