https://ria.ru/20201212/putin-1588887308.html

Путин поздравил главу Туркмении с 25-летием нейтрального статуса страны

Путин поздравил главу Туркмении с 25-летием нейтрального статуса страны

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летней годовщины нейтралитета... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:27

2020-12-12T10:27

2020-12-12T10:27

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летней годовщины нейтралитета государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, примите искренние поздравления по случаю 25-летней годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. В России с уважением относятся к проводимой вашей страной миролюбивой внешней политике, направленной на расширение конструктивного международного сотрудничества", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что Туркменистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, вносит значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.Президент РФ выразил уверенность, что дальнейшее развитие российско-туркменистанского стратегического партнёрства в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух государств.Также глава РФ пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам страны – благополучия и процветания.Второй по значимости праздник после Дня независимости – Международный день нейтралитета – отмечают в субботу в Туркмении. День нейтралитета Туркменистана был учрежден в честь принятия 12 декабря 1995 года Генассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. До 2017 года Туркменистан 12 декабря отмечал национальный праздник - День нейтралитета. В феврале 2017 года по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета.

https://ria.ru/20200925/turkmeniya-1577743212.html

https://ria.ru/20200927/turkmeniya-1577832582.html

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россия, центральная азия, генеральная ассамблея оон, гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, туркмения, оон, в мире