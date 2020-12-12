Путин поздравил главу Туркмении с 25-летием нейтрального статуса страны
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летней годовщины нейтралитета государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, примите искренние поздравления по случаю 25-летней годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. В России с уважением относятся к проводимой вашей страной миролюбивой внешней политике, направленной на расширение конструктивного международного сотрудничества", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что Туркменистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, вносит значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Президент РФ выразил уверенность, что дальнейшее развитие российско-туркменистанского стратегического партнёрства в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух государств.
Также глава РФ пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам страны – благополучия и процветания.
Второй по значимости праздник после Дня независимости – Международный день нейтралитета – отмечают в субботу в Туркмении. День нейтралитета Туркменистана был учрежден в честь принятия 12 декабря 1995 года Генассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. До 2017 года Туркменистан 12 декабря отмечал национальный праздник - День нейтралитета. В феврале 2017 года по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета.
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