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В прокуратуре рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери
В прокуратуре рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери
Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве, испытывала материальные трудности, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:33
2020-12-12T16:14
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве, испытывала материальные трудности, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка."Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На место выезжал и. о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечают в ведомстве, установлено, что на момент происшествия в квартире также находились жена погибшего и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности."Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — пояснили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ubiystvo-1588881168.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В прокуратуре рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

11:33 12.12.2020 (обновлено: 16:14 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве, испытывала материальные трудности, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
09:29
Мужчина и 5-летний ребенок выпали из окна на северо-востоке Москвы
"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На место выезжал и. о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в ведомстве, установлено, что на момент происшествия в квартире также находились жена погибшего и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности.
"Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — пояснили в ведомстве.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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