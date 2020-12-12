https://ria.ru/20201212/prokuratura-1588892752.html

В прокуратуре рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

В прокуратуре рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве, испытывала материальные трудности, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:33

2020-12-12T11:33

2020-12-12T16:14

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве, испытывала материальные трудности, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены в субботу вблизи жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка."Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На место выезжал и. о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечают в ведомстве, установлено, что на момент происшествия в квартире также находились жена погибшего и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительной информации, оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности."Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — пояснили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ubiystvo-1588881168.html

https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия