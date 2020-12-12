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Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза
Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза
Эксперты журнала Focus перечислили продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:22
2020-12-12T16:16
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты журнала Focus перечислили продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза.Как отмечают специалисты, необходимо включить в рацион оливковое масло, зеленый чай, чеснок, темный шоколад, помидоры, авокадо, жирную рыбу, бобовые, цельнозерновые, ягоды и орехи, а также листовые овощи.В частности, помидоры, оливковое масло и ягоды оказывают положительное влияние на сердце за счет действия антиоксидантов, снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП и устраняют воспалительные процессы. Авокадо, миндаль и жирная рыба полезны для сердца благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот.Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, мангольд, салат и капуста, богаты минералами и витаминами, особенно витамином К, улучшающим функцию сосудов, а цельнозерновые продукты улучшают их гибкость.В чесноке есть аллицин, снижающий уровень холестерина и кровяное давление, а также предотвращающий образование тромбов. Зеленый чай оказывает положительный эффект на снижение жировых отложений в сосудах.Среди сладостей для сердца больше всего полезен темный шоколад, употребление которого, согласно исследованиям, снижает риск кальцификации сосудов на 32%, а риск развития ишемической болезни сердца — на 57%.
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здоровье - общество, германия

Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза

14:22 12.12.2020 (обновлено: 16:16 12.12.2020)
 
© Depositphotos / AndreyPopovДевушка достает продукты из холодильника
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты журнала Focus перечислили продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза.
Как отмечают специалисты, необходимо включить в рацион оливковое масло, зеленый чай, чеснок, темный шоколад, помидоры, авокадо, жирную рыбу, бобовые, цельнозерновые, ягоды и орехи, а также листовые овощи.
В частности, помидоры, оливковое масло и ягоды оказывают положительное влияние на сердце за счет действия антиоксидантов, снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП и устраняют воспалительные процессы. Авокадо, миндаль и жирная рыба полезны для сердца благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот.
Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, мангольд, салат и капуста, богаты минералами и витаминами, особенно витамином К, улучшающим функцию сосудов, а цельнозерновые продукты улучшают их гибкость.
В чесноке есть аллицин, снижающий уровень холестерина и кровяное давление, а также предотвращающий образование тромбов. Зеленый чай оказывает положительный эффект на снижение жировых отложений в сосудах.
Среди сладостей для сердца больше всего полезен темный шоколад, употребление которого, согласно исследованиям, снижает риск кальцификации сосудов на 32%, а риск развития ишемической болезни сердца — на 57%.
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