https://ria.ru/20201212/produkty-1588911172.html

Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза

Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза

Эксперты журнала Focus перечислили продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:22

2020-12-12T14:22

2020-12-12T16:16

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты журнала Focus перечислили продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза.Как отмечают специалисты, необходимо включить в рацион оливковое масло, зеленый чай, чеснок, темный шоколад, помидоры, авокадо, жирную рыбу, бобовые, цельнозерновые, ягоды и орехи, а также листовые овощи.В частности, помидоры, оливковое масло и ягоды оказывают положительное влияние на сердце за счет действия антиоксидантов, снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП и устраняют воспалительные процессы. Авокадо, миндаль и жирная рыба полезны для сердца благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот.Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, мангольд, салат и капуста, богаты минералами и витаминами, особенно витамином К, улучшающим функцию сосудов, а цельнозерновые продукты улучшают их гибкость.В чесноке есть аллицин, снижающий уровень холестерина и кровяное давление, а также предотвращающий образование тромбов. Зеленый чай оказывает положительный эффект на снижение жировых отложений в сосудах.Среди сладостей для сердца больше всего полезен темный шоколад, употребление которого, согласно исследованиям, снижает риск кальцификации сосудов на 32%, а риск развития ишемической болезни сердца — на 57%.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dietolog-1577346018.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, германия