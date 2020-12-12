https://ria.ru/20201212/pravitelstvo-1588911439.html

Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят

Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят

Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:25

2020-12-12T14:25

2020-12-12T14:25

россия

производственное объединение "маяк"

чернобыльская аэс

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проект распоряжения направлен на предоставление соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также ветеранам и инвалидам.Кроме того, кабмин одобрил перераспределение средств на соцвыплаты безработным гражданам субъектов РФ и города Байконура.Также правительство одобрило поправки к закону, позволяющие негосударственным организациям участвовать в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Поправки предусматривают расширение каналов взаимодействия заявителя и органов, оказывающих государственные и муниципальные услуги, при предоставлении услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций.Кроме того, на заседании кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам".Внесение изменений в законодательство позволит судам отменять судебные акты, вступившие в законную силу. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.

https://ria.ru/20201207/informirovanie-1587987502.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/kudrin-1586754289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, производственное объединение "маяк", чернобыльская аэс, общество