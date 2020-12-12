Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на предоставление соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также ветеранам и инвалидам.
Кроме того, кабмин одобрил перераспределение средств на соцвыплаты безработным гражданам субъектов РФ и города Байконура.
Также правительство одобрило поправки к закону, позволяющие негосударственным организациям участвовать в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Поправки предусматривают расширение каналов взаимодействия заявителя и органов, оказывающих государственные и муниципальные услуги, при предоставлении услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций.
Кроме того, на заседании кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам".
Внесение изменений в законодательство позволит судам отменять судебные акты, вступившие в законную силу. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.