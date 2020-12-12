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Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят
Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят
Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:25
2020-12-12T14:25
россия
производственное объединение "маяк"
чернобыльская аэс
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проект распоряжения направлен на предоставление соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также ветеранам и инвалидам.Кроме того, кабмин одобрил перераспределение средств на соцвыплаты безработным гражданам субъектов РФ и города Байконура.Также правительство одобрило поправки к закону, позволяющие негосударственным организациям участвовать в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Поправки предусматривают расширение каналов взаимодействия заявителя и органов, оказывающих государственные и муниципальные услуги, при предоставлении услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций.Кроме того, на заседании кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам".Внесение изменений в законодательство позволит судам отменять судебные акты, вступившие в законную силу. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.
https://ria.ru/20201207/informirovanie-1587987502.html
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россия, производственное объединение "маяк", чернобыльская аэс, общество

Средства на соцподдержку отдельных категорий граждан перераспределят

14:25 12.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перераспределение средств, предоставляемых регионам РФ и городу Байконуру на соцподдержку отдельных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 11:50
Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки
Проект распоряжения направлен на предоставление соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также ветеранам и инвалидам.
Кроме того, кабмин одобрил перераспределение средств на соцвыплаты безработным гражданам субъектов РФ и города Байконура.
Также правительство одобрило поправки к закону, позволяющие негосударственным организациям участвовать в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Поправки предусматривают расширение каналов взаимодействия заявителя и органов, оказывающих государственные и муниципальные услуги, при предоставлении услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций.
Кроме того, на заседании кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам".
Внесение изменений в законодательство позволит судам отменять судебные акты, вступившие в законную силу. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 15:30
Запрос первой очереди. Кудрин призвал вкладываться в соцподдержку россиян
 
РоссияПроизводственное объединение "Маяк"Чернобыльская АЭСОбщество
 
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