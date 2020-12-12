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В Якутске при пожаре в гаражах сгорели девять машин
В Якутске при пожаре в гаражах сгорели девять машин
Пожар в гаражах Якутска повредил девять автомашин, удалось эвакуировать 22, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:48
2020-12-12T14:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Пожар в гаражах Якутска повредил девять автомашин, удалось эвакуировать 22, сообщает главное управление МЧС по региону.По информации спасательного ведомства, в субботу в переулке Энергетиков в Якутске сгорели кооперативные гаражи на общей площади 290 квадратных метров."В результате пожара огнем повреждены 15 боксов по всей площади, 15 боксов частично, девять автомобилей. На общей площади 290 квадратных метров. Спасено 18 боксов. Эвакуировано 22 единиц техники. Причина, виновник, ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.На ликвидацию пожара привлекалось 42 человека личного состава и девять единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия

В Якутске при пожаре в гаражах сгорели девять машин

14:48 12.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Пожар в гаражах Якутска повредил девять автомашин, удалось эвакуировать 22, сообщает главное управление МЧС по региону.
По информации спасательного ведомства, в субботу в переулке Энергетиков в Якутске сгорели кооперативные гаражи на общей площади 290 квадратных метров.
"В результате пожара огнем повреждены 15 боксов по всей площади, 15 боксов частично, девять автомобилей. На общей площади 290 квадратных метров. Спасено 18 боксов. Эвакуировано 22 единиц техники. Причина, виновник, ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
На ликвидацию пожара привлекалось 42 человека личного состава и девять единиц техники.
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