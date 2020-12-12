https://ria.ru/20201212/pozhar-1588914321.html

В Якутске при пожаре в гаражах сгорели девять машин

В Якутске при пожаре в гаражах сгорели девять машин

Пожар в гаражах Якутска повредил девять автомашин, удалось эвакуировать 22, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:48

2020-12-12T14:48

2020-12-12T14:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Пожар в гаражах Якутска повредил девять автомашин, удалось эвакуировать 22, сообщает главное управление МЧС по региону.По информации спасательного ведомства, в субботу в переулке Энергетиков в Якутске сгорели кооперативные гаражи на общей площади 290 квадратных метров."В результате пожара огнем повреждены 15 боксов по всей площади, 15 боксов частично, девять автомобилей. На общей площади 290 квадратных метров. Спасено 18 боксов. Эвакуировано 22 единиц техники. Причина, виновник, ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.На ликвидацию пожара привлекалось 42 человека личного состава и девять единиц техники.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588694444.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия