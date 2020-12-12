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Пострадавших при ЧП на нефтяном месторождении в НАО доставили в больницу
Пострадавших при ЧП на нефтяном месторождении в НАО доставили в больницу
Трое пострадавших в результате разгерметизации шланга высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе доставлены в больницу, сообщил губернатор НАО... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:39
2020-12-12T21:39
юрий бездудный
башнефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Трое пострадавших в результате разгерметизации шланга высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе доставлены в больницу, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный."Пострадавших на месторождении имени Требса доставили в окружную больницу. Сегодня вечером на месторождении произошла разгерметизация шланга под высоким давлением. В результате один работник погиб, трое пострадали", - написал Бездудный в своем Instagram.Ранее в региональном МЧС сообщили, что три человека пострадали, один погиб в результате разгерметизация рукава высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе. Информация о ЧП поступила в 17.31: на кусте №6 месторождении им. Требса произошла разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением. Как добавили в пресс-службе, месторождение принадлежит ООО "Башнефть Полюс". На кусте №6 производился ремонт скважины подрядной организацией ПВП "АБС". Выбросов нефти не зафиксировано. На место выехали сотрудники ООО "Башнефть Полюс".
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юрий бездудный, башнефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Пострадавших при ЧП на нефтяном месторождении в НАО доставили в больницу

21:39 12.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Трое пострадавших в результате разгерметизации шланга высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе доставлены в больницу, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.
"Пострадавших на месторождении имени Требса доставили в окружную больницу. Сегодня вечером на месторождении произошла разгерметизация шланга под высоким давлением. В результате один работник погиб, трое пострадали", - написал Бездудный в своем Instagram.
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Ранее в региональном МЧС сообщили, что три человека пострадали, один погиб в результате разгерметизация рукава высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе. Информация о ЧП поступила в 17.31: на кусте №6 месторождении им. Требса произошла разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением. Как добавили в пресс-службе, месторождение принадлежит ООО "Башнефть Полюс". На кусте №6 производился ремонт скважины подрядной организацией ПВП "АБС". Выбросов нефти не зафиксировано. На место выехали сотрудники ООО "Башнефть Полюс".
 
Юрий БездудныйБашнефтьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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