https://ria.ru/20201212/parkovka-1588898397.html
Все парковки Москвы будут бесплатными в новогодние праздники
Все парковки Москвы будут бесплатными в новогодние праздники
Все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:16
2020-12-12T12:16
2020-12-12T12:16
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максим ликсутов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы - бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час", - говорится в сообщении.Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах."Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", - отметил Ликсутов.
https://ria.ru/20201119/ukrasheniya-1585321314.html
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максим ликсутов , москва, общество
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Все парковки в Москве
будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта Москвы.
"С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы - бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час", - говорится в сообщении.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
, чьи слова приводятся в сообщении, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.
"Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", - отметил Ликсутов.