https://ria.ru/20201212/operatsiya-1588606802.html

Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться

Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться

Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

2020-12-12T16:29

хорошие новости

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сахалин

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой снова двигаться без боли.Семь лет назад к нее была операция после тяжелой автомобильной травмы. В этом году Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам: оказалось, что сместились позвонки, так как установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача: совместить прежние имплантаты со скелетом и новой титановой пластиной, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Сложность была и в том, что стандартный имплантат не подходил. По индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовлен титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.Сейчас женщина проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу.Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-м вмешательством, проведенным на позвоночнике в нынешнем году. Всего же за 2020-й специалисты отделения провели более 600 операций.

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сахалинская область

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хорошие новости, сахалин, сахалинская область