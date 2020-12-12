https://ria.ru/20201212/operatsiya-1588606802.html
Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться
Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться
Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:00
2020-12-12T08:00
2020-12-12T16:29
хорошие новости
хорошие новости
сахалин
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588606185_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_59e8df7337f5e0a2fb6582d563287652.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой снова двигаться без боли.Семь лет назад к нее была операция после тяжелой автомобильной травмы. В этом году Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам: оказалось, что сместились позвонки, так как установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача: совместить прежние имплантаты со скелетом и новой титановой пластиной, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Сложность была и в том, что стандартный имплантат не подходил. По индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовлен титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.Сейчас женщина проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу.Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-м вмешательством, проведенным на позвоночнике в нынешнем году. Всего же за 2020-й специалисты отделения провели более 600 операций.
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588606185_49:0:1450:1051_1920x0_80_0_0_02eeda88f2c82ca0feae7233aa242020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, сахалин, сахалинская область
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой снова двигаться без боли.
Семь лет назад к нее была операция после тяжелой автомобильной травмы. В этом году Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам: оказалось, что сместились позвонки, так как установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача: совместить прежние имплантаты со скелетом и новой титановой пластиной, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.
"После проведения первой операции осталось недостаточно костной ткани, пришлось использовать фрагмент тазовой кости и на всю эту конструкцию наращивать новый имплантат", — рассказал Андрей Антонов, заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы.
Сложность была и в том, что стандартный имплантат не подходил. По индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовлен титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.
"Конечно, я понимала сложность и нестандартность операции, риски, связанные с ней, и очень рада, что на моем пути повстречался врач Андрей Владимирович Антонов. Буквально на третьи сутки после операции я уже ходила. Сейчас в целом чувствую себя хорошо, есть видимые улучшения, боли прошли", — поделилась Мария Васильева.
Сейчас женщина проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу.
Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-м вмешательством, проведенным на позвоночнике в нынешнем году. Всего же за 2020-й специалисты отделения провели более 600 операций.