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Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться
Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться
Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:00
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой снова двигаться без боли.Семь лет назад к нее была операция после тяжелой автомобильной травмы. В этом году Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам: оказалось, что сместились позвонки, так как установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача: совместить прежние имплантаты со скелетом и новой титановой пластиной, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Сложность была и в том, что стандартный имплантат не подходил. По индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовлен титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.Сейчас женщина проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу.Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-м вмешательством, проведенным на позвоночнике в нынешнем году. Всего же за 2020-й специалисты отделения провели более 600 операций.
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хорошие новости, сахалин, сахалинская область

Нестандартный имплант в позвоночнике вернул женщине возможность двигаться

08:00 12.12.2020 (обновлено: 16:29 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон ВергунВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Необычный метод в лечении позвоночника испытала жительница Сахалина. Островные нейрохирурги использовали нестандартный имплантат, что позволило Марии Васильевой снова двигаться без боли.
Семь лет назад к нее была операция после тяжелой автомобильной травмы. В этом году Марии Васильевой пришлось вновь обратиться к врачам: оказалось, что сместились позвонки, так как установленная ранее металлоконструкция уже не выдерживала нагрузки. Перед врачами стояла сложнейшая задача: совместить прежние имплантаты со скелетом и новой титановой пластиной, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.

"После проведения первой операции осталось недостаточно костной ткани, пришлось использовать фрагмент тазовой кости и на всю эту конструкцию наращивать новый имплантат", — рассказал Андрей Антонов, заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы.

Сложность была и в том, что стандартный имплантат не подходил. По индивидуальному проекту была создана трехмерная модель, а потом уже изготовлен титановый протез. Спустя полтора месяца после операции рентгенологические исследования показали, что для лечения выбрали правильную тактику.

"Конечно, я понимала сложность и нестандартность операции, риски, связанные с ней, и очень рада, что на моем пути повстречался врач Андрей Владимирович Антонов. Буквально на третьи сутки после операции я уже ходила. Сейчас в целом чувствую себя хорошо, есть видимые улучшения, боли прошли", — поделилась Мария Васильева.

Сейчас женщина проходит курс восстановления и готовится к возвращению на работу.
Для нейрохирургов областной больницы эта операция стала уже 350-м вмешательством, проведенным на позвоночнике в нынешнем году. Всего же за 2020-й специалисты отделения провели более 600 операций.
 
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