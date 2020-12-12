https://ria.ru/20201212/moskva-1588877771.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:07

2020-12-12T08:07

2020-12-12T08:07

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 4-6, в Подмосковье минус 3-8. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду", - говорится в сообщении.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество