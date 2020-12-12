https://ria.ru/20201212/marvel-1588837080.html
Marvel представил трейлеры сразу трех сериалов
Marvel представил трейлеры сразу трех сериалов
В Сети опубликовали трейлеры сразу трех предстоящих сериалов Marvel, которые появятся на платформе Disney+. Речь о "ВандаВижене", "Соколе и Зимнем солдате" и... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:38
2020-12-12T00:38
2020-12-12T00:38
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Сети опубликовали трейлеры сразу трех предстоящих сериалов Marvel, которые появятся на платформе Disney+. Речь о "ВандаВижене", "Соколе и Зимнем солдате" и "Локи" с Томом Хиддлстоном. Во втором трейлере "ВандаВижена" супергерои Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) начинают новую, на их взгляд, идеальную и спокойную жизнь в небольшом городе. В какой-то момент супруги обнаруживают, что их реальность — не то, чем кажется. Премьера мини-сериала состоится 15 января.В "Соколе и Зимнем солдате" действие развернется после событий, показанный в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Теперь спасать мир должен Сэм Уилсон (Сокол) после того, как Стив Роджерс назначил его новым Капитаном Америкой. Судя по эпическим битвам, продемонстрированным в трейлере, главных героев ждет много опасностей и приключений. Премьера шоу запланирована на 19 марта.В сериале "Локи" зрители узнают, что стало с братом Тора после финальной части "Мстителей" (в ленте Локи куда-то телепортируется с помощью украденного Камня Пространства. — Прим. ред.). Герою Хиддлстона предстоит долгое путешествие по пространству и времени, чтобы исправить свои ошибки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Сети опубликовали трейлеры сразу трех предстоящих сериалов Marvel, которые появятся на платформе Disney+. Речь о "ВандаВижене", "Соколе и Зимнем солдате" и "Локи" с Томом Хиддлстоном.
Во втором трейлере "ВандаВижена" супергерои Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) начинают новую, на их взгляд, идеальную и спокойную жизнь в небольшом городе. В какой-то момент супруги обнаруживают, что их реальность — не то, чем кажется.
Премьера мини-сериала состоится 15 января.
В "Соколе и Зимнем солдате" действие развернется после событий, показанный в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Теперь спасать мир должен Сэм Уилсон (Сокол) после того, как Стив Роджерс назначил его новым Капитаном Америкой. Судя по эпическим битвам, продемонстрированным в трейлере, главных героев ждет много опасностей и приключений.
Премьера шоу запланирована на 19 марта.
В сериале "Локи" зрители узнают, что стало с братом Тора после финальной части "Мстителей" (в ленте Локи куда-то телепортируется с помощью украденного Камня Пространства. — Прим. ред.). Герою Хиддлстона предстоит долгое путешествие по пространству и времени, чтобы исправить свои ошибки.