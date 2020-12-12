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Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом
Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом
Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:10
2020-12-12T15:10
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса по итогам онлайн-форума "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни".Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми законодательным направлениям с участием глав профильных комитетов Парламента Кузбасса, экспертов и общественности. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились около 1000 человек. Инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год.Социальное благополучие и здоровье граждан, включая меры соцподдержки населения в условиях пандемии, стало одной из ключевых тем форума. Об итогах работы по этому направлению рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения, главврач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский. По словам Колпинского, комитет поддерживает внесение изменений в законы об охране здоровья граждан, государственной социальной помощи многодетным семьям, предоставления работникам по достижении сорока лет дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации, обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также коррекцию других законодательных актов, затрагивающих вопросы соцподдержки.
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353
60
кемеровская область, общество

Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом

15:10 12.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМестные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово
Местные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса по итогам онлайн-форума "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни".
Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми законодательным направлениям с участием глав профильных комитетов Парламента Кузбасса, экспертов и общественности. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились около 1000 человек. Инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год.
Депутаты на заседании парламента Кузбасса - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
13:54
Парламент Кузбасса провел форум по законодательной стратегии на 2021 год
Социальное благополучие и здоровье граждан, включая меры соцподдержки населения в условиях пандемии, стало одной из ключевых тем форума. Об итогах работы по этому направлению рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения, главврач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский.
По словам Колпинского, комитет поддерживает внесение изменений в законы об охране здоровья граждан, государственной социальной помощи многодетным семьям, предоставления работникам по достижении сорока лет дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации, обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также коррекцию других законодательных актов, затрагивающих вопросы соцподдержки.
Больница - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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