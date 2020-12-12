https://ria.ru/20201212/kuzbass-1588916340.html

Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом

Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом

Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:10

2020-12-12T15:10

2020-12-12T15:10

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса по итогам онлайн-форума "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни".Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми законодательным направлениям с участием глав профильных комитетов Парламента Кузбасса, экспертов и общественности. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились около 1000 человек. Инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год.Социальное благополучие и здоровье граждан, включая меры соцподдержки населения в условиях пандемии, стало одной из ключевых тем форума. Об итогах работы по этому направлению рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения, главврач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский. По словам Колпинского, комитет поддерживает внесение изменений в законы об охране здоровья граждан, государственной социальной помощи многодетным семьям, предоставления работникам по достижении сорока лет дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации, обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также коррекцию других законодательных актов, затрагивающих вопросы соцподдержки.

https://ria.ru/20201212/kuzbass-1588909408.html

https://realty.ria.ru/20201210/kuzbass-1588538017.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, общество