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Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом
Парламент Кузбасса: благополучие и здоровье граждан остаются приоритетом
Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:10
2020-12-12T15:10
2020-12-12T15:10
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса по итогам онлайн-форума "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни".Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми законодательным направлениям с участием глав профильных комитетов Парламента Кузбасса, экспертов и общественности. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились около 1000 человек. Инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год.Социальное благополучие и здоровье граждан, включая меры соцподдержки населения в условиях пандемии, стало одной из ключевых тем форума. Об итогах работы по этому направлению рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения, главврач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский. По словам Колпинского, комитет поддерживает внесение изменений в законы об охране здоровья граждан, государственной социальной помощи многодетным семьям, предоставления работникам по достижении сорока лет дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации, обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также коррекцию других законодательных актов, затрагивающих вопросы соцподдержки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости.
Социальное благополучие и здоровье граждан останутся приоритетными для законодательной стратегии Кемеровской области
на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса по итогам онлайн-форума "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни".
Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми законодательным направлениям с участием глав профильных комитетов Парламента Кузбасса, экспертов и общественности. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились около 1000 человек. Инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год.
Социальное благополучие и здоровье граждан, включая меры соцподдержки населения в условиях пандемии, стало одной из ключевых тем форума. Об итогах работы по этому направлению рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения, главврач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский.
По словам Колпинского, комитет поддерживает внесение изменений в законы об охране здоровья граждан, государственной социальной помощи многодетным семьям, предоставления работникам по достижении сорока лет дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации, обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также коррекцию других законодательных актов, затрагивающих вопросы соцподдержки.