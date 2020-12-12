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https://ria.ru/20201212/kurorty-1588784133.html
Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким
Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким
Федеральные туроператоры на форуме "Открытый Крым" назвали основные проблемы при работе с курортными регионами России, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:09
2020-12-12T12:09
туризм
кешбэк
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральные туроператоры на форуме "Открытый Крым" назвали основные проблемы при работе с курортными регионами России, сообщает АТОР.Ключевая из них – нехватка качественного номерного фонда, отметил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский. Лишь десять процентов объектов размещения на черноморском побережье Крыма и Краснодарского края соответствуют высоким стандартам. В курортные объекты и инфраструктуру нужно больше инвестировать, считает вице-президент "Опоры России" и представитель еще одного крупного туроператора Алексей Кожевников. На этих территориях нужно предлагать привлекательные экономические стимулы, причем не разовые, а постоянные – например, налоговые льготы, дешевые кредиты. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что полуостров будет увеличивать номерной фонд, поскольку это позволит обеспечить региону круглогодичный турпоток. В частности, он сказал, что в течение пяти лет в республике должно появиться 20 тысяч новых номеров. По оценкам Ильи Уманского, следующий сезон на внутреннем рынке будет "напряженным и нервным", потому люди не готовы заранее планировать свои поездки. "Мы сейчас наблюдаем тенденцию по сокращению динамики и глубины продаж. Не исключено, что в будущем году мы будем работать в режиме максимального короткого спроса и продаж", — сказал он. Турбизнес надеется на продолжение программы туристического кешбэка, добавляет Уманский."Второй этап акции был успешным, в связи с чем отрасль просит продолжить этот проект, который поможет продержаться в межсезонье", — сказал он.
https://ria.ru/20201210/krym-1588589546.html
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кешбэк, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика крым, краснодарский край

Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким

12:09 12.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле
Отдыхающие на пляже в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральные туроператоры на форуме "Открытый Крым" назвали основные проблемы при работе с курортными регионами России, сообщает АТОР.
Ключевая из них – нехватка качественного номерного фонда, отметил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский. Лишь десять процентов объектов размещения на черноморском побережье Крыма и Краснодарского края соответствуют высоким стандартам.
"Подавляющий объем номерного фонда Крыма относится к частному сектору, многие объекты работают в теневой зоне. Организованному бизнесу сложно с ними взаимодействовать и обеспечивать полноценную работу", — сказал он.
В курортные объекты и инфраструктуру нужно больше инвестировать, считает вице-президент "Опоры России" и представитель еще одного крупного туроператора Алексей Кожевников. На этих территориях нужно предлагать привлекательные экономические стимулы, причем не разовые, а постоянные – например, налоговые льготы, дешевые кредиты.
"Пока соотношение цена-качества на российских курортах оставляет желать лучшего. Это происходит и потому, что у бизнеса огромное количество издержек, за счет которых складывается высокая цена", — рассказал он.
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Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что полуостров будет увеличивать номерной фонд, поскольку это позволит обеспечить региону круглогодичный турпоток. В частности, он сказал, что в течение пяти лет в республике должно появиться 20 тысяч новых номеров.
"Это количество способно поменять экономическую ситуацию на полуострове и серьезно перезапустить несколько сопредельных отраслей, например, транспорт. Гарантированные круглогодичные потоки позволят зайти в Крым крупным туроператорам", — считает чиновник.
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По оценкам Ильи Уманского, следующий сезон на внутреннем рынке будет "напряженным и нервным", потому люди не готовы заранее планировать свои поездки. "Мы сейчас наблюдаем тенденцию по сокращению динамики и глубины продаж. Не исключено, что в будущем году мы будем работать в режиме максимального короткого спроса и продаж", — сказал он.
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Турбизнес надеется на продолжение программы туристического кешбэка, добавляет Уманский.
"Второй этап акции был успешным, в связи с чем отрасль просит продолжить этот проект, который поможет продержаться в межсезонье", — сказал он.
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