https://ria.ru/20201212/kurorty-1588784133.html

Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким

Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким

Федеральные туроператоры на форуме "Открытый Крым" назвали основные проблемы при работе с курортными регионами России, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:09

2020-12-12T12:09

2020-12-12T12:09

туризм

кешбэк

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

республика крым

краснодарский край

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральные туроператоры на форуме "Открытый Крым" назвали основные проблемы при работе с курортными регионами России, сообщает АТОР.Ключевая из них – нехватка качественного номерного фонда, отметил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский. Лишь десять процентов объектов размещения на черноморском побережье Крыма и Краснодарского края соответствуют высоким стандартам. В курортные объекты и инфраструктуру нужно больше инвестировать, считает вице-президент "Опоры России" и представитель еще одного крупного туроператора Алексей Кожевников. На этих территориях нужно предлагать привлекательные экономические стимулы, причем не разовые, а постоянные – например, налоговые льготы, дешевые кредиты. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что полуостров будет увеличивать номерной фонд, поскольку это позволит обеспечить региону круглогодичный турпоток. В частности, он сказал, что в течение пяти лет в республике должно появиться 20 тысяч новых номеров. По оценкам Ильи Уманского, следующий сезон на внутреннем рынке будет "напряженным и нервным", потому люди не готовы заранее планировать свои поездки. "Мы сейчас наблюдаем тенденцию по сокращению динамики и глубины продаж. Не исключено, что в будущем году мы будем работать в режиме максимального короткого спроса и продаж", — сказал он. Турбизнес надеется на продолжение программы туристического кешбэка, добавляет Уманский."Второй этап акции был успешным, в связи с чем отрасль просит продолжить этот проект, который поможет продержаться в межсезонье", — сказал он.

https://ria.ru/20201210/krym-1588589546.html

https://ria.ru/20201211/krym-1588737510.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

республика крым

краснодарский край

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кешбэк, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика крым, краснодарский край