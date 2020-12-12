https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588960039.html

Невеста умерла от коронавируса после сорвавшейся свадьбы

Невеста умерла от коронавируса после сорвавшейся свадьбы

Девушка из Техаса скончалась от коронавирусной инфекции через пять дней после того, как должна была состояться ее свадьба. Об этом пишет New York Post. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T23:51

2020-12-12T23:51

2020-12-12T23:51

коронавирус covid-19

свадьбы

техас

в мире

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Девушка из Техаса скончалась от коронавирусной инфекции через пять дней после того, как должна была состояться ее свадьба. Об этом пишет New York Post.Стефани Линн Смитт должна была выйти за Джеми Бассетта 13 ноября. Но за несколько дней до свадьбы она заболела, как ей казалось, опоясывающим лишаем, который у нее уже бывал ранее.Но ее состояние продолжало ухудшаться, и жених отвез возлюбленную в больницу, где ей поставили диагноз "коронавирусная инфекция" и "пневмония".Стефани отправили домой, но на следующий день ей пришлось вернуться в лечебный центр. У девушки резко упал уровень кислорода в крови, пишет издание.Пациентка провела день собственной свадьбы в больнице, где боролась с коронавирусной инфекцией.Жениху девушки Джеми Бассетту позвонили 18 ноября и попросили приехать в госпиталь. Мужчина боялся худшего, поскольку врачи обычно разрешают родным увидеться только с тяжелобольными пациентами.Его опасения подтвердили врачи, которые сообщили о смерти девушки. Они также рассказали, что ее сердце останавливалось четыре раза. Его пытались перезапустить с помощью сердечно-легочной реанимации, однако в последний раз ее пульс вернуть не удалось.

https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html

техас

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коронавирус covid-19, свадьбы, техас, в мире