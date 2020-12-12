https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890512.html
В Москве за сутки госпитализировали 1684 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1684 пациента с COVID-19
Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 475 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:07
2020-12-12T11:07
2020-12-12T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 475 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1684 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 475 человек", - сообщили в штабе.Уточняется, что 11,5% среди заболевших - дети, 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 12,2% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы
за сутки, на ИВЛ находятся 475 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 6622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1684 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 475 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,5% среди заболевших - дети, 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 12,2% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.