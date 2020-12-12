https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890512.html

В Москве за сутки госпитализировали 1684 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1684 пациента с COVID-19

Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 475 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:07

2020-12-12T11:07

2020-12-12T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 475 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1684 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 475 человек", - сообщили в штабе.Уточняется, что 11,5% среди заболевших - дети, 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 12,2% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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