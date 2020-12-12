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В Москве еще 5890 человек вылечились от COVID-19
В Москве еще 5890 человек вылечились от COVID-19
Еще 5890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего медики вылечили более 524 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:04
2020-12-12T09:04
2020-12-12T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еще 5890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего медики вылечили более 524 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5890 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 524 779", — говорится в сообщении.В штабе также уточнили, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество